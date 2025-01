Imagens da pandemia de covid-19 circulam como "nova emergência sanitária" na China em 2025

Entre o final de 2024 e o início de 2025, a China registrou um aumento nos casos do vírus respiratório Metapneumovírus humano (HMPV). Nesse contexto, posts com centenas de interações nas redes compartilham imagens de hospitais lotados e pessoas com trajes sanitários com a alegação de que a China estaria "em estado de emergência" pelo "novo vírus". Mas, até a data desta publicação, o governo chinês não anunciou nenhum alerta para o vírus conhecido desde 2001, e as fotos são da pandemia de covid-19. Segundo a OMS, o aumento observado está "dentro da faixa esperada para essa época do ano".

"#MUNDO | EMERGÊNCIA DE SAÚDE NA CHINA ALERTA O MUNDO. O gigante asiático está agora em estado de emergência devido a um surto repentino de um vírus que afeta o sistema respiratório ou os pulmões humanos. A partir do ano de 2025, após cinco anos de Covid 19, a China enfrenta uma nova crise sanitária devido a um surto do Metapneumovírus Humano (HMPV), um vírus respiratório altamente contagioso que se espalha rapidamente entre a população e afeta principalmente crianças, idosos e pessoas com sistema imunológico enfraquecido", diz uma das publicações compartilhadas no Facebook, no Instagram e no X.

A mensagem continua:"Os sintomas incluem febre, tosse, dificuldade em respirar e, em casos graves, pneumonia. Este surto coincide com a circulação de outros vírus como o influenza A e o Mycoplasma pneumonia e o que agrava a situação".

Alegações similares circulam em espanhol

Entre 23 e 29 de dezembro de 2024, o governo chinês coletou amostras respiratórias da população para detectar doenças em circulação. Os resultados, publicados em 1º de janeiro de 2025, foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e revelaram um aumento de casos de influenza, vírus sincicial respiratório e metapneumovírus.

Em 7 de janeiro, a OMS declarou que "o aumento observado nas detecções de patógenos respiratórios está dentro da faixa esperada para essa época do ano, durante o inverno do hemisfério norte". A organização também destacou que, segundo as autoridades chinesas,"o sistema de saúde não está sobrecarregado e não foram feitas declarações nem foram iniciadas respostas emergenciais".

Na mesma data, o Ministério da Saúde no Brasil publicou um informe afirmando estar "acompanhando atentamente o surto de metapneumovírus humano (HMPV) na China".

Segundo o texto, Marcelo Gomes, coordenador-geral de Vigilância da Covid-19, Influenza e outros Vírus Respiratórios da pasta, afirmou que"a vigilância epidemiológica brasileira está em constante comunicação com autoridades sanitárias da OMS e de vários países, incluindo a China, para monitorar a situação e trocar informações relevantes".

Algumas publicações também afirmam que o metapneumovírus seria um "novo vírus"; no entanto, o patógeno foi detectado pela primeira vez em 2001.

O relatório semanal de vigilância da influenza emitido em 16 de janeiro de 2025 pelo Centro Chinês para Controle e Prevenção de Doenças não menciona a existência de uma emergência sanitária. Tampouco o fazem os relatórios das semanas anteriores (1,2).

Uma pesquisa no Google pelas palavras-chave"China","emergência"e"HMPV"não encontrou qualquer declaração de emergência do país asiático divulgada por veículos internacionais.

Fotografias da pandemia de covid-19

As fotografias compartilhadas pelas publicações também não estão relacionadas a surtos de HMPV ou de um suposto novo vírus na China em 2025.

Buscas reversas no Google pelas imagens virais comprovam que, na verdade, elas estão relacionadas à pandemia de covid-19.

A foto em que pessoas vestem trajes de proteção e máscaras circula pelo menos desde 2022, como evidencia um artigo da BBC de 28 de março daquele ano, intitulado"China anuncia isolamento em Xangai".

Por fim, a imagem de um hospital superlotado foi registrada pela agência Reuters em Xangai, em janeiro de 2023.

