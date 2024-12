As farmácias Raia e Drogasil, do Grupo RD Saúde, estão oferecendo gratuitamente neste mês de dezembro a vacina tetravalente da gripe, que protege contra quatro subtipos do vírus causador da doença – dois de influenza A (H3N2 e H1N1) e dois de influenza B. A vacina aplicada pelas farmácias é em dose única para a maior parte do público. A exceção são as crianças de seis meses a oito anos de idade, que precisam de duas aplicações com intervalo de 28 dias. O imunizante contra a gripe é indicado para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade e não requer prescrição médica. A gratuidade nas redes Raia e Drogasil vale para todo o país, nas farmácias que têm sala de vacinação, até o próximo dia 31 de dezembro ou enquanto durarem os estoques. Para mais informações: https://www.drogasil.com.br/suasaude



A Sós, distribuidora de produtos de saúde e bem-estar íntimos, destinará parte da venda dos produtos em dezembro para fornecer kits de cuidados pessoais a mais de 80 mulheres em situação de vulnerabilidade, atendidas pelos projetos do Instituto Morada, de Belo Horizonte – que apoia famílias vulneráveis na região do bairro Tupi – e do projeto Voo Azul, que oferece acolhimento a mães carentes de crianças com autismo. Além de fornecer os presentes, a entidade contará com a participação da psiquiatra e sexóloga Fernanda Araújo, que realizará um bate-papo com essas mulheres, abordando temas como amor-próprio, cuidados pessoais e sua importância para a saúde. A ação acontece na sede dos projetos, na manhã do dia 21 de dezembro. Quem quiser contribuir com o projeto pode acessar o site da A Sós e adquirir qualquer dermocosmético da linha Dermosex. Para mais informações: https://www.asosloja.com.br/



Tomadas, objetos cortantes, remédios e venenos são todos perigos comuns e constantes para seres humanos, mas especialmente para crianças de zero a 10 anos. Com isso, o estudo "Ferramenta digital de primeiros socorros na infância: aplicativo para profissionais e cuidadores", realizado por uma equipe multidisciplinar de profissionais da saúde e da educação das universidades Federal de São Paulo (Unifesp), Franciscana e outras instituições desenvolveu um aplicativo que busca popularizar as formas corretas de agir em momentos críticos. O SOS Kids foi desenvolvido para ser acessível e fácil de navegar, de forma que possa ser usado por educadores, cuidadores e mesmo responsáveis por crianças. Mapas conceituais dentro da plataforma mostram um passo a passo do que fazer em casos de afogamentos, convulsões, queimaduras, intoxicação, engasgos, quedas, paradas cardíacas, ferimentos, choques elétricos e acidentes com animais, além de quando buscar ajuda profissional imediatamente. O aplicativo está disponível na Google Play para celulares Android.