Com a proximidade do verão, é tempo de se preparar para dias ensolarados e quentes que exigem cuidados redobrados com a pele. A exposição prolongada ao sol pode ter um impacto na epiderme a partir de dois fatores principais: aqueles que podem ser controlados (hidratar-se, usar filtro solar, ficar debaixo do guarda-sol, escolher os horários menos agressivos para exposição solar, dentre muitos outros) e aqueles que não podem ser controlados (genética). Entender os fatores de influência da genética pode ajudar a compreender a importância de a manter a pele mais bonita e saudável não só durante a temporada, mas ao longo da vida.





Um estudo recente da Cleveland Clinic e da Stanford Medicine revelou que até 15% dos pacientes com melanoma apresentavam mutações em genes relacionados ao câncer. Esses dados sugerem que a predisposição genética ao melanoma é mais comum do que se imaginava, destacando a importância dos testes genéticos para uma prevenção mais eficaz.





Cofundador da Genera, Ricardo Di Lazzaro afirma que "a pele reflete a história de cada um e o DNA que a compõe. Com um teste genético, é possível descobrir como os genes influenciam as características da pele e quais cuidados são ideais para mantê-la saudável."





Ele revela quatro aspectos que os genes podem revelar sobre a pele:





Capacidade antioxidante





A capacidade antioxidante da pele é crucial para protegê-la do envelhecimento precoce e dos danos causados pelos radicais livres, que podem ser gerados pela exposição ao sol. Saber se essa capacidade é reduzida ajuda a definir uma estratégia de proteção mais eficaz. Aqueles com essa característica podem se beneficiar de um uso reforçado de protetor solar e de uma dieta rica em antioxidantes, como vitaminas C e E, além de evitar longas exposições ao sol.





Predisposição a rugas faciais





Embora o envelhecimento da pele seja inevitável, a genética pode acelerar o surgimento de rugas. Nosso DNA pode nos indicar essa tendência, permitindo que medidas preventivas sejam adotadas mais cedo, como o uso de cremes antienvelhecimento e uma rotina de hidratação e proteção solar. Isso ajuda a manter a pele jovem e saudável por mais tempo.





Risco de dermatite atópica





A dermatite atópica causa inflamação e coceira na pele, frequentemente influenciada por fatores genéticos e ambientais. Nosso DNA pode nos contar se possuímos essa predisposição, permitindo que medidas preventivas sejam tomadas. Evitar irritantes e manter a pele bem hidratada, especialmente no calor, faz uma grande diferença para quem tem essa condição, minimizando desconfortos.





Sensibilidade ao sol





A sensibilidade aos raios ultravioletas (UV) varia de pessoa para pessoa, devido a quantidade de melanina na pele, que é um dos fatores que determinam a sensibilidade aos raios UV. A genética desempenha um papel importante nisso, podendo indicar se alguém possui maior sensibilidade ao sol, exigindo cuidados especiais. Para quem tem alta sensibilidade, recomenda-se o uso constante de protetor solar, roupas com proteção UV e evitar a exposição intensa ao sol. Essas práticas ajudam a prevenir queimaduras e proteger a pele.