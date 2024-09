Shopping expande a atuação do projeto que amplia a acessibilidade comunicativa entre surdos e ouvintes no mall (imagem ilustrativa)

O mês de setembro destaca a luta pela inclusão das pessoas surdas no Brasil, propondo debates e celebrando conquistas. Na quinta-feira (26/9), o Dia Nacional do Surdo é parte do período dedicado à conscientização sobre o tema, que atravessa o mês todo, também chamado de Setembro Azul. O Boulevard Shopping BH celebra um ano da implementação do ConVersar, expandindo a atuação do projeto que amplia a acessibilidade comunicativa entre surdos e ouvintes no mall.



O ConVersar consiste em uma plataforma de videoconferência, que disponibiliza intérpretes virtuais de Libras em tempo real. Com um celular com internet, colaboradores e clientes podem escanear os QR Codes distribuídos por diversos locais do shopping e utilizar o recurso para intermediar a comunicação, promovendo inclusão e acessibilidade. Por meio da ferramenta, é possível traduzir em Libras e intermediar compras e informações.





Entre essa sexta-feira e a próxima terça (20 a 24/9), o shopping reúne, respectivamente, colaboradores e lojistas, para uma nova rodada de treinamentos sobre possibilidades e recursos da plataforma. Até então, diversas lojas contavam com QR Codes nas suas vitrines. Agora, o projeto também pode ser acessado através das mesas da praça da alimentação, no espaço família, espaço cliente, guichês de estacionamento e na recepção da administração do shopping. Além disso, os colaboradores dos times de seguranças e limpeza, muitas vezes acionados pelos clientes para obter informações, irão contar com os QR Codes no verso dos seus crachás, para tornar este atendimento ainda mais ágil.





O cinema do Boulevard também é parceiro do ConVersar através do Programa Cineart Acessível, que garante a experiência inclusiva através de recursos de audiodescrição, legendagem descritiva e Libras. Existem alguns aplicativos para smartphones e tablets, criados para proporcionar esta acessibilidade. São eles: Movie Reading, Greta e Mobi Load. Para as pessoas surdas, basta baixar os aplicativos, encontrar em qual deles está o filme a ser visto, fazer download do filme e selecionar a opção tradução em libras.





Em parceria com a Associação LADES - Liberdade, Autonomia, Dignidade e Equidade para Surdos -, o Boulevard receberá três instituições no Dia Nacional do Surdo, para uma sessão de cinema, estabelecendo maior diálogo com a comunidade.

“Nós entendemos que a acessibilidade é um direito de todos. Queremos que as pessoas surdas aproveitem os nossos serviços em sua totalidade, este dia será importante pra ampliarmos este diálogo e termos esse feedback para sabermos o que ainda podemos melhorar. Ampliamos o ConVersar, mas a ideia é sempre buscar o aprimoramento das nossas práticas”, comenta a gerente de marketing do Boulevard Shopping, Nadinne Matos.





Além do atendimento em Libras, o Boulevard também disponibiliza cadeiras de rodas e/ou scooters elétricas para pessoas com mobilidade reduzida, banheiros exclusivos para portadores de deficiência física e abafadores de ruídos, vagas de estacionamento, sessões de cinema inclusivas, empréstimo de cordão de doença invisível e de kits de autorregulação para pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Grande parte destas iniciativas estão disponíveis no espaço cliente, localizado no segundo piso do mall.





