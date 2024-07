Em sessões de terapia, não é raro que surjam perguntas do tipo: “Quando foi a primeira vez que você se sentiu desconfortável assim?”. E as respostas muitas vezes remetem a figuras e experiências da infância dos pacientes. No entanto, poucas são as vezes em que o rompimento de relações é visto como uma solução a ser considerada sem culpa e sem maiores implicações.



“Sem drama” oferece insights sobre esse e outros tabus que envolvem relações familiares a partir dos ensinamentos da terapeuta norte-americana Nedra Glover. Ao entrar em contato com valiosos conhecimentos e ferramentas, os leitores se tornarão capazes de entender a necessidade de fazer escolhas difíceis e saudáveis em seus relacionamentos em prol da própria felicidade.



Por meio do relato de casos reais, Nedra aborda de forma leve e didática temas como traumas, negligência emocional, dificuldade de convívio, vícios e transtornos mentais, gerando, consequentemente, um rápido sentimento de identificação e reconhecimento por parte do leitor. São 17 capítulos sobre vivências interpessoais que experimentamos, além de conceitos clínicos explicados de maneira descomplicada.



O livro auxilia as pessoas não só a compreenderem, mas a superarem suas limitações e dificuldades de forma saudável, respeitando os limites de cada um. “Assumir o controle da própria vida é mais fácil do que parece. É preciso conscientização e direcionamento”, diz.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.

Capa do Livro, Sem drama: um guia para gerir relacionamentos Reproduação

Serviço

Livro: Sem drama: um guia para gerir relacionamentos familiares pouco saudáveis

Autora: Nedra Glover Tawwab

Tradução: Helen Pandolfi

Editora: Intrínseca

Número de páginas: 288

Preço: R$ 59,90 (físico); R$ 39,90 (E-book)

Onde encontrar: Amazon