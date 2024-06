Para estimular e conscientizar a população, a OMS, por meio da Assembleia Mundial da Saúde, estabeleceu o Dia Mundial do Doador de Sangue em 14/06

Uma única doação de sangue pode ajudar até quatro pessoas, aponta o Ministério da Saúde. E o que não falta é gente precisando dessas contribuições. Por ano, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), são realizadas no mundo cerca de 234 milhões de cirurgias de grande porte, que podem envolver transfusões de sangue. Além dos casos em que o sangue é utilizado integralmente, o material coletado também pode ser separado e receber diferentes aplicações: as plaquetas são usadas em tratamentos contra o câncer e o plasma auxilia na recuperação de pacientes que sofreram queimaduras, por exemplo.

Tem alguma dúvida sobre como doar sangue? Confira 10 dicas para uma doação segura. Antes de lê-las, porém, é preciso saber que, para doar, a pessoa precisa pesar no mínimo 50 kg, ter entre 16 e 69 anos, estar bem alimentado e hidratado, além de outros pré-requisitos do Ministério da Saúde. Normalmente, são retirados 450 ml de cada doador, num processo seguro e relativamente indolor (há apenas aquela picadinha da agulha). Essa quantidade de sangue é rapidamente recuperada pelo organismo: o plasma é reposto em 24 horas e as hemácias, de quatro a seis semanas. Com algumas medidas simples e cuidados na alimentação, você garante que seu sangue atenda aos requisitos dos órgãos de saúde e ajuda seu corpo na tarefa de reposição.

As dicas são recomendações dos especialistas da Abbott, empresa de saúde global que conduz pesquisas e desenvolve produtos para a saúde humana. Confira:

Antes de doar sangue

1. Tenha uma boa noite de sono: é importante estar bem-disposto para o grande dia. Certifique-se de ter dormido pelo menos seis horas no dia anterior.

2. Alimente-se bem: ingredientes ricos em ferro são especialmente recomendados para garantir um nível adequado de hemoglobina no sangue. Carnes, ovos, feijão, lentilha e cereais integrais são bons exemplos de fontes de ferro. O consumo de vitamina C, que ajuda na absorção de ferro pelo organismo, também é recomendado, e frutas cítricas são uma ótima pedida. Vá bem alimentado ao local de doação, mas não com o estômago cheio.

3. Evite comidas gordurosas: a presença de gordura no sangue prejudica a realização dos exames de segurança necessários no material coletado. Se o sangue apresentar um índice de gordura muito elevado, ele acabará descartado. Para que isso não ocorra, não consuma alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores à doação.

4. Beba líquidos: uma doação de sangue corresponde a 450 ml de líquido que saem do seu organismo, portanto, estar bem hidratado é fundamental. Capriche na ingestão de água e suco de frutas. Lembre-se: quem vai doar sangue não pode ingerir álcool nas 24 horas que antecedem a coleta.





5. Seja sincero: você deverá responder algumas questões sobre seu histórico médico, sua saúde e seus hábitos. Não há juízo de valor aqui: o objetivo é garantir que a doação seja segura para você e para quem for receber o sangue.

Depois de doar sangue

1. Não tenha pressa: permaneça sentado por 15 minutos, no mínimo, após a coleta. Coma o lanchinho oferecido, evite dobrar o braço que recebeu a agulha (por 30 minutos) e não caia na tentação de arrancar logo o curativo: deixe-o lá por pelo menos quatro horas. Caso sinta tontura ou fraqueza, sente-se imediatamente e coloque a cabeça entre os joelhos ou deite com as pernas elevadas. Isso evita quedas e alivia os sintomas, porque aumenta a circulação sanguínea na cabeça.

2. Reabasteça seu corpo: trate de recuperar todo aquele líquido perdido: aumente o consumo de água e sucos, especialmente nas quatro horas posteriores ao procedimento. Para ajudar o organismo a repor o sangue nos dias pós-doação, continua a valer a dica de consumir alimentos ricos em ferro e vitamina C.

3. Não fume: se você fuma, espere pelo menos duas horas antes de acender um cigarro. Se quiser aproveitar o embalo e parar de vez, sua saúde agradece.

4. Evite bebidas alcoólicas: o álcool propicia a desidratação do organismo, que é tudo o que você não precisa nesse momento. A recomendação é evitar o consumo de bebidas alcoólicas por 12 horas.

5. Pegue leve: procure não levantar peso nem exagerar nas atividades físicas nas 12 horas seguintes à doação. Afinal, você ajudou a salvar vidas e seu corpo merece um descanso.