Os ingressos do dia sete e oito custam R$ 30,00 (cada minicurso) e o último dia de evento, integrado por três mesas de conversa, é gratuito

Entre os dias sete e nove de maio, a Santa Casa BH realiza diversas ações para comemorar a Semana da Enfermagem - ocasião que ocorre anualmente para homenagear os profissionais da área que desempenham um papel crucial na prestação de cuidados, tanto na linha de frente quanto na gestão. Nos primeiros dias de evento, a Faculdade de Saúde Santa Casa BH, realizará minicursos práticos, abertos tanto a profissionais quanto a estudantes, com temas, como: ECMO, sutura e urgências pediátricas, entre outros. Já no último dia, haverá rodas de conversa gratuitas que abordarão questões importantes, como inovação, formação profissional e conexões humanas.

Este ano, sob o tema "A melhor saúde se faz com profissionais de ponta", a Semana da Enfermagem se concentra no aprimoramento, compartilhamento de conhecimento, networking e troca de experiências. Todos os três dias da programação têm como público alvo: técnicos de Enfermagem, enfermeiros e estudantes do curso técnico de Enfermagem e da graduação em Enfermagem. Só na Santa Casa BH são mais de 2.380 profissionais da área, distribuídos em oito de suas dez unidades.



A superintendente Assistencial da Santa Casa BH, Raquel Brant, que também é enfermeira, destaca a importância desses profissionais, afirmando que eles representam a maioria dos colaboradores da instituição, dedicados em levar saúde de ponta para todos. Os ingressos do dia sete e oito custam R$ 30,00 (cada minicurso) e o último dia de evento, integrado por três mesas de conversa, é gratuito.

Para encerrar a semana de aprendizado e comemorações, a Santa Casa BH lançará, nas principais plataformas digitais e no canal da Santa Casa BH no Youtube, o podcast “Dose de Saúde” especial para homenagear esses profissionais que fazem a diferença na vida das pessoas. Nesta edição, seis convidados que atuam em áreas distintas da Enfermagem falam sobre a evolução da profissão ao longo dos anos, o mercado de trabalho, além dos desafios e do amor à profissão.



Leia também: Santa Casa BH: cuidado integral para mães e bebês em condições especiais



Para mais informações acesse: santacasabh.org.br

Confira a programação completa:

Dia 7 de maio

- Horário: 14h às 16h30

- Local: Faculdade de Saúde Santa Casa BH

Av. dos Andradas, 2688 - Piso S2 – Santa Efigênia/BH

Cursos:

1. Sala 01 - ECMO

2. Sala 02 - Sutura

3. Sala 03 - Máscara laríngea e Punção intraóssea

4. Sala 04 - Urgências Pediátricas

Dia 8 de maio

- Horário: 14h às 16h30

- Local: Faculdade de Saúde Santa Casa BH

Av. dos Andradas, 2688 - Piso S2 – Santa Efigênia/BH

Cursos:

1. Sala 01 - PCR adulto

2. Sala 02 - USG para enfermeiros

3. Sala 03 - PICC

4. Sala 04 - Instrumentação Cirúrgica

Dia 9 de maio

- Local: Santa Casa BH – Salão Nobre

Rua Ceará, 333 – Santa Efigênia/BH

Mesa 01: 09h às 11h40

Tema: Inovar não é mais questão de escolha!

Moderadora: Camila Morais

Mesa 02: 14h às 17h

Tema: Formação profissional, como se posicionar frente às necessidades organizacionais?

Moderadora: Lorena Lima

Mesa 03: 19h30 às 21h30

Tema: Conexão humana e interações sociais

Moderadora: Andressa Siuves