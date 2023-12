Camilla Mota relata que encontrou na Santa Casa BH não apenas um local para acompanhamento médico para a sua gravidez de risco, mas uma instituição que se dedica incansavelmente no tratamento da gestante e do bebê

A espera de um bebê é marcada por alegria e emoção para as famílias, mas também por preocupação sobre a formação e a saúde do bebê. Para algumas mães, o período de gestação se torna um grande desafio, principalmente quando elas recebem o diagnóstico de que o seu recém-nascido necessitará de cuidados imediatos para viver. É o caso de Camilla Mota e de sua filha Sophia, que chegou ao mundo com uma fenda palatina - uma malformação congênita que causa uma abertura na parte superior do céu da boca -, que ocorre durante o desenvolvimento do embrião.

Camilla relata que, desde o início do pré-natal, encontrou na Santa Casa BH não apenas um local para acompanhamento médico para a sua gravidez de risco, mas uma instituição que se dedica incansavelmente no tratamento da gestante e do bebê. “Eu cheguei aqui, após a médica que me acompanhava em um centro de saúde constatar, durante o exame de ultrassom, que a minha filha tinha essa malformação congênita e que a Santa Casa BH é referência nesses casos e em partos de alto risco. Desde então, fui encaminhada para realizar todo o processo aqui”, detalha.

A parturiente conta que a delicadeza e o cuidado excepcional no atendimento dela e de sua bebê se estenderam até o pós-parto, quando a pequena Sophia precisou dos cuidados imediatos na UTI Neonatal. “Após o nascimento, minha filha foi levada para a UTI, pois precisava se alimentar através de sonda, já que a sua condição não permitia ser amamentada via oral. Ela permaneceu lá por três dias, sendo avaliada por uma equipe multidisciplinar e, depois, encaminhada para a Unidade de Cuidados Intermediários Neonatais e Canguru, ficando lá por mais três dias”, explica.

Hoje, com o coração repleto de gratidão, Camilla e sua família celebram a alta da pequena Sophia, um resultado do comprometimento e da qualidade da assistência encontrada na Santa Casa BH.

Essa história reflete milhares de outras que se desdobram anualmente na instituição, no entanto, para que a Unidade Neonatal continue oferecendo saúde de ponta para todos, é necessário realizar uma grande reforma estrutural.

Com objetivo de arrecadar recursos para a reforma, a Santa Casa BH lançou, no mês de novembro, a Campanha 1.000 vezes padrinhos. De acordo com a coordenadora médica do Instituto Materno Infantil Santa Casa BH, Filó, a reestruturação foi planejada em todos os detalhes, incluindo melhorias das condições de climatização, iluminação e acústica, fatores indispensáveis para o melhor atendimento e desenvolvimento dos bebês, que exigem cuidado integral e individual, conforme suas necessidades.

Ela explica que, para alguns recém-nascidos que precisam de cuidados imediatos para viver, o tempo é uma questão vital. “Ser padrinho ou madrinha da campanha significa proporcionar a um número ilimitado de crianças a oportunidade de ter uma nova chance de vida com qualidade”, diz.

Sobre a UTI Neonatal



O serviço é referência em Minas Gerais no atendimento de recém-nascidos e prematuros que nascem com menos de um quilo e menores que 30 centímetros, além de bebês portadores de malformações neurológicas, pulmonares, gastrointestinais, geniturinárias (funções genitais e urinárias) e cardiovasculares de mais de 90% dos municípios mineiros. Nesse contexto, a Santa Casa BH se destaca na realização de cirurgias de cardiopatia congênita, sendo a única instituição 100% SUS do estado que realiza o tratamento.

Em 2022, a Santa Casa BH realizou 1.172 internações na UTI Neonatal, com projeção de crescimento de 1.750 internações para o ano de 2023. Atualmente, a unidade dispõe de 64 leitos, sendo 20 de Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI), 14 de Unidade Cuidados Intermediários Neonatais e Canguru (UCI) e 30 de alojamento conjunto (recém-nascido permanece ao lado da mãe).

Como doar para a campanha 1.000 vezes padrinho



Você pode doar através do QR Code na Landing Page https://santacasabh.org.br/padrinho/ ou através de depósito ou pix para a conta:

• Banco Caixa Econômica Federal

• Número:104

• Agência: 3396-4

• Conta: 4257

• Nome: Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte

• CNPJ: 17.209.891/0001-93

• Chave Pix: milpadrinhos@santacasabh.org.br