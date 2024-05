Morar com estranhos? Banheiros sempre ocupados, pratos sem lavar na cozinha e pessoas tocando música alto no quarto ao lado na sua hora de dormir?

Bem, talvez não precise ser desta forma.

Os custos de compra e aluguel de imóveis continuam altos. E a Organização Mundial da Saúde declarou recentemente que a solidão é uma preocupação de saúde global

Estes fatores fizeram com que morar em comunidade começasse a chamar a atenção dos meios de comunicação – e o número de pessoas que adotam este tipo de moradia está aumentando.

Morar com outras pessoas pode trazer mais benefícios do que prejuízos. A grande questão é se a sociedade está pronta para isso.

Rosie Kellett tem 30 anos de idade, mora em Londres e é escritora especializada em alimentação.

Em 2020, ela passou por uma separação e precisou encontrar um novo lugar para morar. Kellett soube pelas redes sociais que havia vagas em um armazém – uma velha construção de uso industrial, adaptada para moradia.

Ela calcula que existam em Hackney Wick – o bairro da zona leste de Londres onde ela mora – cerca de 100 comunidades morando em armazéns. Mas a sua comunidade é diferente das demais.

"Nós nos estabelecemos de forma um pouco diferente", ela conta.

Kellett mora com mais seis pessoas, com idades variando em torno dos 30 anos. Todas as semanas, cada uma delas deposita 25 libras (cerca de R$ 160) em uma conta bancária compartilhada, para cobrir os custos de material de manutenção e cozinha, sacos de lixo, produtos de limpeza e o jantar de todos os moradores.

Todas as noites, uma pessoa cozinha. Em um grupo de bate-papo comunitário, as pessoas confirmam se estarão em casa para jantar, se querem ter seu prato guardado para quando chegarem mais tarde ou se irão trazer algum convidado.

Existem as tarefas domésticas – e as reuniões da comunidade.

"É preciso fazer diversas enquetes no WhatsApp para conseguir uma janela de meia hora em que todos possam comparecer", conta Kellett à BBC. "Mas tentamos fazer as reuniões com a maior regularidade possível. Assim, se alguém não estiver satisfeito com suas tarefas ou quiser discutir qualquer assunto, essa situação não chega a se agravar."

Getty Images Nas residências comunitárias, todos os moradores precisam ajudar a manter a casa em ordem e funcionando

Para ela, o melhor de viver em comunidade é que sempre há alguém em casa. E os moradores se sentem como uma família. "Nunca me senti assim, de verdade, com as pessoas com quem morei antes."

Kellett conta que é muito difícil encontrar uma casa em Londres, devido à crise de moradia. "Acho que está ficando impraticável viver bem aqui... para mim, é como se nós tivéssemos caído por uma pequena rachadura no sistema."

É claro que também há desvantagens. Kellett tem dificuldade para ter um tempo para si própria.

"Pode ser muito difícil me separar da mesa grande, cheia de gente", ela conta. "E, mesmo se você decidir não participar de uma festa, você ainda irá ouvi-la."

"Temos dois chuveiros e dois banheiros, que são compartilhados pelos moradores sem grandes problemas. Mas uma máquina de lavar simplesmente não dá conta."

'Associação condominial'

As pessoas que moram no armazém comunitário costumam permanecer ali por alguns anos. Mas existem outras habitações comuns criadas para pessoas que pretendem morar no mesmo local de forma permanente.

Creal Zearing tem 36 anos e mora com seu marido e uma filha de três anos de idade em uma moradia comunitária em Madison, no Estado norte-americano de Wisconsin.

"Meu marido comprou a primeira unidade onde nós moramos", conta ela à BBC. "Ele começou a procurar quando estávamos namorando por cerca de três meses."

"Eu sabia o que era a moradia comunitária e achava bom. Se ficarmos juntos, posso realmente acabar gostando disso. E, com certeza, tudo deu certo entre nós."

Eles vivem na moradia compartilhada Arbco, que inclui dois blocos de apartamentos e algumas casas familiares. Cada unidade tem seu próprio dormitório, banheiro e cozinha.

Cerca de 100 pessoas moram ali, incluindo famílias com filhos e pessoas idosas solteiras.

"Tecnicamente, a nossa coabitação é uma associação condominial – é assim que ela é estruturada legalmente", explica Zearing.

"Nós somos os donos da nossa casa, mas pagamos uma taxa de condomínio todos os meses, que ajuda a custear os espaços comunitários que utilizamos e inclui uma certa cobertura de seguro da nossa casa."

Cada morador prepara as refeições em intervalos de poucas semanas e existem eventos sociais, como festas e um encontro mensal onde todos cantam. Também há as reuniões quinzenais de condomínio e as reuniões dos comitês e da administração.

"Eu trabalho em tempo integral", explica Zearing. "Mas existe um grupo de pessoas que são aposentadas e, provavelmente, eles fazem juntos mais tarefas regulares que eu não consigo." Mas o grupo espera que cada morador contribua com quatro horas de trabalho por mês.

"O que eu valorizo muito, muito mesmo, é que temos uma grande comunidade de pais e mães", ela conta. "Como mãe recente, consegui realmente contar com esses pais para ter orientações."

Zearing também adora chegar do trabalho, cansada, e simplesmente levar sua filha para brincar no quintal com outras crianças. Ela sempre tem amigos e companhia à disposição.

Mas nem tudo funciona perfeitamente bem. A comunidade acaba de ter uma grande reunião sobre participação.

"Muitos de nós, que somos ativamente engajados, sentimos que estamos fazendo todo o possível. Mas você ainda vê algumas pessoas que provavelmente não estão fazendo nada", ela conta.

"E existe muito trabalho invisível acontecendo." O marido dela recebeu críticas algumas vezes, depois de sugerir novas formas de fazer as coisas e encontrar resistência.

'Comunidades intencionais'

Existe uma enorme variedade de configurações de moradia comunitária no mundo ocidental, criadas por diversos motivos.

No Reino Unido, a pandemia de covid-19 colaborou para o aumento do interesse pelas moradias comunitárias. Os membros de um bem sucedido centro em Suffolk, na Inglaterra, contaram à BBC News em 2023 que a moradia comunitária os ajudava a enfrentar a crise do custo de vida.

"Pode ser muito confuso", afirma Penny Clark, uma das diretoras da organização britânica de moradia comunitária Diggers and Dreamers. Clark é especialista em "comunidades intencionais" – residências nas quais, segundo a definição acadêmica, cinco ou mais pessoas sem relação entre si moram juntas voluntariamente.

Ela explica que existe também a coabitação, em que as pessoas têm suas próprias casas independentes, espaços comunitários definidos e a comunidade é autogerenciada.

Já nas cooperativas de habitação, a propriedade é compartilhada, mas o imóvel nem sempre funciona como uma comunidade intencional.

Getty Images A moradia comunitária pode não se enquadrar nos padrões aceitos no Ocidente sobre o que é ter uma 'boa vida' – mas o sistema funciona

Existe também um setor relativamente novo, que é a moradia conjunta. É nela que Clark trabalha como consultora.

Aqui, uma empresa cria um edifício com apartamentos ou estúdios independentes, além de áreas comuns. Mas estas também não são comunidades intencionais.

"E, por fim, existem as comunas, que são muito raras no Reino Unido atualmente", explica ela.

"Segundo as definições acadêmicas, o que diferencia as comunas dos outros tipos de comunidade é que existe um alto grau de compartilhamento da renda. As receitas vão para o pote e as pessoas só gastam coisas juntas."

E sobre o armazém de Rosie Kellett e as pessoas que moram em casas compartilhadas integradas, com pessoas que elas consideram amigos próximos ou até familiares? Bem, estas podem ser consideradas comunidades intencionais, segundo Clark; talvez sejam apenas menos organizadas e mais orgânicas, porque a quantidade de membros é menor.

Clark acredita que muitas pessoas podem estar se voltando para a moradia comunitária porque o mercado imobiliário está muito pressionado. Outras pessoas procuram este tipo de habitação porque querem ser ambientalmente mais sustentáveis.

E, é claro, na sociedade atomizada atual, com os familiares morando em locais distantes da cidade onde nasceram, a conexão social é um fator importante. De fato, pesquisas indicam que as pessoas que moram em comunidades intencionais têm a mesma qualidade de vida das pessoas mais felizes da sociedade.

Mas será que esta forma de viver é boa para todos?

"Certamente, existem comprometimentos", segundo Clark. "O trabalho na vida comunitária pode ser considerável – às vezes, funciona muito mal e as pessoas saem muito abaladas."

E também não é fácil criar uma nova comunidade de moradia conjunta a partir do zero. Os terrenos disponíveis são poucos, os riscos financeiros são grandes e os bancos hesitam em emprestar dinheiro.

"Estamos em um sistema que tem certas premissas sobre o que é uma boa vida e uma boa casa", afirma Clark. "E a moradia comunitária não se enquadra nessas premissas. Temos na sociedade essa mentalidade de que a privacidade é algo bom, que ter as coisas é algo bom."

Compartilhar seu espaço de moradia não é uma aspiração, explica ela. "A ideia de uma boa casa é uma casa grande, cujo proprietário é você."

Mas as comunidades existentes, como a Arbco, frequentemente recebem consultas de pessoas que querem se mudar para lá.

Em Londres, Rosie Kellett compartilhou no Instagram dois vídeos sobre seu estilo de vida. Muitas pessoas entraram em contato com ela, perguntando se também poderiam se mudar para o armazém.

"Eu me senti muito mal porque não estamos aceitando novos moradores", ela conta. "Certamente, existe o desejo de mais espaços como este, mas você meio que precisa organizar isso por si próprio."

Dicas para viver em moradia comunitária

- Promova reuniões regulares entre os moradores, para resolver eventuais problemas.

- Prepare-se para trabalhar de alguma forma. Todos precisam colaborar.

- Reserve algum tempo longe dos colegas.

Leia a versão original desta reportagem (em inglês) no site BBC Culture.