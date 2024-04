O campeonato global de danças urbanas Red Bull Dance Your Style chega pela primeira vez a Belo Horizonte, neste sábado (20), de modo gratuito e aberto ao público, para a última seletiva da competição. O Centro de Referência das Juventudes (CRJ) foi escolhido para ser o palco da classificatória, que irá reunir grandes nomes da cena de dança para performances de alto nível e selecionará dois dançarinos para a final nacional, que acontecerá em 11 maio, em São Paulo. A seletiva começa às 14h para credenciamento de dançarinos e aquecimento com o público e o filtro inicial será a partir das 15h. A retirada de ingressos para a grande decisão pode ser feita de maneira gratuita.

“Sou apaixonada pela cena de dança de Belo Horizonte, afinal, foi onde eu comecei minha trajetória e onde conheci profissionais talentosíssimos. O que mais me encanta na cena local é a diversidade de estilos, tipos e formas de se expressar dançando. Acredito que nesta seletiva teremos um 'tempero' mineiro muito presente e descobriremos dançarinos e dançarinas incríveis”, diz Raquel Cabaneco, coreógrafa do rapper Djonga e integrante do ballet da cantora Urias, que é responsável pela curadoria do evento no Brasil ao lado do dançarino e produtor audiovisual Pedro Brum.

Para avançar às batalhas, os dançarinos terão que passar pelo filtro dos jurados Raquel Cabaneco, Djessy de Paula e Black-A, que irão selecionar os top 16 participantes dos duelos 1x1, nos quais quem decide os vencedores é o público. “Observando a cena de danças urbanas mineira, eu percebo que, com o passar do tempo os movimentos que foram fortes anos atrás, como funk soul, miami, jazz de quadra, flash house e até mesmo o passinho de BH, vêm intrinsecamente fazendo parte da cena local como um todo e isso faz com que a dança tome uma dimensão ainda mais linda. Vemos cada dançarino colocando toda essa riqueza cultural refletida em seu estilo e também tomando força para se especializar e para buscar crescimento a cada dia”, analisa o jurado Black-A.

Em maio, os classificados estarão presentes na final nacional em São Paulo Fabio Piva/ Red Bull Content Pool



De maneira inédita em cada uma das capitais, o evento passou por São Paulo e Salvador e já definiu as primeiras vagas para a final nacional, que acontecerá no dia 11 de maio, na Praça das Artes, em São Paulo. A seletiva paulista aconteceu no dia 16 de março e classificou Camila Bill (Krump) e Ryan Fúria (Hip Hop) como os dançarinos que avançaram de fase. Já em Salvador, Brisa Okun (Waacking) e Creu (Popping) conquistaram os lugares mais altos do pódio e estão garantidos na final. Em Belo Horizonte, a competição irá definir as últimas vagas provenientes das seletivas. Na final nacional, estará nas mãos do público a decisão de eleger um brasileiro para representar o país na final mundial em Mumbai, na Índia.

Como funciona o evento?

Do hip hop ao house, do locking ao popping, a pista de dança de Red Bull Dance Your Style é embalada pela trilha sonora de sucessos imprevisíveis e as habilidades de freestyle e musicalidade dos participantes são testadas através deste elemento surpresa. Nas batalhas, os participantes competem no formato 1x1, sem saber qual música irá tocar - por isso, a capacidade de improviso do dançarino é um elemento-chave para se destacar. É preciso mostrar muita personalidade, originalidade e qualidade técnica – e vence quem der o melhor show, mostrar o seu estilo e conquistar o voto majoritário da plateia.

SERVIÇO

Red Bull Dance Your Style 2024 - Seletiva Belo Horizonte

Quando: 20 de abril (sábado)

Onde: Centro de Referência das Juventudes (CRJ) - Rua Guaicurus, 50 - Centro, Belo Horizonte - MG

Entrada: Gratuita

Abertura de porta/Credenciamento de dançarinos: 14h

Saiba mais em: redbull.com/danceyourstylebr.