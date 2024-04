Apenas o álcool em geral terá comercialização permitida a partir do dia 30 de abril

Produto altamente inflamável, o álcool líquido 70% está na mira da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A agência reguladora, vinculada ao Ministério da Saúde, proibiu, por meio de resolução, que mercados, supermercados e farmácias comercializem o produto a partir do dia 30 deste mês. Somente o produto em gel continua liberado para a venda.





Em ato de excepcionalidade, a Anvisa havia permitido a venda de álcool líquido 70% para o público geral por causa da pandemia da COVID-19, iniciada em março de 2020. Entretanto, essa autorização terminou no dia 31 de dezembro do ano passado. A agência alerta que o período que vai até o dia 30 de abril serve apenas para esgotar os estoques dos estabelecimentos comerciais.



Combustíveis



O álcool líquido, assim como sua versão em gel, é combustível, entretanto, o gel é mais seguro, porque queima apenas na superfície, enquanto a versão líquida tem potencial explosivo, oferecendo maior perigo de acidentes graves, especialmente domésticos (queimaduras), envolvendo bebês e crianças.

Segundo o Conselho Federal de Química (CFQ), o que vai garantir a eliminação de fungos, bactérias e vírus não é a textura do produto, e, sim, a concentração. O álcool 70% é o mais indicado como desinfetante de superfícies e objetos e antisséptico de pele. No entanto, a versão em gel é recomendada para a limpeza das mãos porque espalha com maior facilidade, não evapora tão facilmente, além de geralmente conter substâncias hidratantes que evitam o ressecamento. A pele ressecada está mais propensa a microfissuras, que facilitam a entrada de microrganismos.



O conselheiro Ubiracir Lima, do CFQ, explica que o álcool líquido foi substituído pelo gel em 2002, por causa de acidentes. Segundo ele, a eficácia na limpeza é a mesma. (Com Agência Brasil)