No ano passado, foram registrados no Brasil 704.080 novos casos de câncer (362.730 em mulheres e 341.350 homens), segundo levantamento do Instituto Nacional do Câncer (INCA). A doença provoca 231.694 mortes anuais (120.784 de homens e 110.910 de mulheres), segundo os últimos dados da instituição (de 2021).

A prevenção e o diagnóstico, as melhores formas de reduzir a mortalidade do câncer, são objeto de uma ação que será realizada nesta sexta-feira (5/4), em Montes Claros, no Norte de Minas.

Será promovida a 12ª edição do “Mutirão de Prevenção do Câncer”, que acontecerá na Praça Doutor Carlos, no Centro da cidade, oferecendo à população, gratuitamente, uma série de exames preventivos e consultas médicas, visando a prevenção e a detecção precoce da doença.

Entre médicos especialistas, outros profissionais de saúde e voluntários, a ação envolverá cerca de 300 pessoas no serviço de atendimento gratuito. A iniciativa é da Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer- Padre Tiãozinho.

Na edição do “mutirão” de 2023 foram atendidas em consulta ambulatorial 3.582 pessoas. Nas 11 edições anteriores da ação foram diagnosticados precocemente 259 casos de câncer, o que contribuiu para salvar vidas.

A presidente da Associação Presente e criadora do “Mutirão de Prevenção do Câncer”, a médica oncologista Priscila Miranda Soares, ressalta que quanto mais rápida a descoberta do câncer, mais chances se tem para a cura da doença.

“O diagnóstico precoce tem o poder de mudar todo o prognóstico dos pacientes e garantir que eles tenham chance de cura”, afirma a especialista.

“O mutirão é um compromisso com a saúde da comunidade e uma oportunidade única para que pessoas que não têm condições financeiras tenham acesso aos melhores especialistas de várias cidades de Minas Gerais”, assegura Priscila Miranda. Segundo ela, a previsão é que na ação desta sexta-feira venham ser atendidas cerca de 4 mil pessoas.

Mutirão de Prevenção do Câncer terá consultas gratuitas em Montes Claros Associação Presente/divulgação

Durante a mobilização, haverá rastreamento de câncer de mama, próstata, colo de útero, boca, pele, colorretal e avaliações nutricionais. Após avaliação, os pacientes serão encaminhados para consultas e exames em diferentes áreas como citologia, dermatologia, mastologia, urologia e odontologia.

Para garantir que os pacientes estejam preparados para os exames e avaliações médicas, durante a ação preventiva, haverá recomendações específicas conforme o perfil dos assistidos.

Mulheres entre 50 e 69 anos, por exemplo, devem apresentar o cartão do SUS atualizado para realizar a mamografia. Homens na faixa etária de 50 a 70 anos devem observar abstinência sexual de dois dias e evitar atividades como andar de moto ou bicicleta nas 48 horas anteriores ao exame de próstata.

Para o exame de colo de útero, a faixa etária é de 20 a 65 anos, com a recomendação de abstinência sexual de dois dias e não estar menstruada ou grávida.

Carreta da mamografia

Além das tendas-consultório montadas na Praça Dr. Carlos, o Mutirão de Prevenção do Câncer contará com o reforço da carreta da mamografia do “Hospital de Amor”, na Praça Pio XII, conhecida como Praça da Catedral, também no Centro da cidade. Serão ofertados exames de mamografia gratuitos para as mulheres que comparecem ao local.

Novos casos de câncer no Brasil em 2023



Casos de câncer em homens:

próstata: 71.730

cólon e reto: 21.970

traqueia, brônquios e pulmão: 18.020

estômago: 13. 340

Total de novos casos de câncer em homens: 341.350

Casos de câncer em mulheres:

mama: 73.610

cólon e reto: 23.660

colo do útero: 17.010

traqueia, brônquios e pulmão: 14.540

Total de novos casos de câncer em mulheres: 362.730

Total de novos casos de câncer (homens e mulheres) no Brasil em 2023: 704.680

Fonte: INCA



Mortes anuais por câncer no Brasil (2021):

Homens:

Próstata: 16.300

Traqueia, brônquios e pulmões: 15.987

Estômago: 10.662

Estômago: 9.007

Esôfago: 6.612

Fígado e vias biliar intra hepáticas: 6.061

Pâncreas: 5.949

Todos os tipos de câncer: 120.784

Mulheres

Mama: 18.139

traqueia, brônquios e pulmões: 12.977

cólon e reto: 10.559

Colo de útero: 6.606

Pâncreas: 6.022

Estômago: 5.252



Todos os tipos de câncer: 110.910

Total de mortes (homens e mulheres) por câncer anuais (2021): 231.694

Fonte: INCA