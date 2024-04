Na próxima segunda-feira, 8 de abril, é marcado pelo Dia Mundial de Combate ao Câncer, data que serve para disseminar informações sobre a prevenção e o controle dos diversos tipos de câncer existentes. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) estimou, para o triênio de 2023 a 2025, 704 mil novos casos da doença a cada ano no Brasil. Destes, até metade dos casos são evitáveis, o que torna as medidas de prevenção um meio eficaz para reduzir a incidência e a mortalidade pela doença.

A intensivista e paliativista, Carol Sarmento, explica que as medidas de prevenção primária do câncer incluem intervenções e escolhas diárias que inibem o início do desenvolvimento da doença. “Esse raciocínio é muito válido quando entendemos que os riscos da doença diminuem muito quando a gente não se expõe a fatores que causam câncer, como o tabagismo, por exemplo. Já as medidas de prevenção secundária referem-se à detecção precoce e à prevenção do seu agravamento. As estratégias de prevenção primárias e secundárias são medidas custo-efetivas e essenciais em uma estratégia de controle da doença”, explica.

O desenvolvimento do câncer é influenciado por uma interação complexa de fatores genéticos, ambientais e comportamentais, explica a oncologista, Alyssa Miranda. “Mesmo com um estilo de vida saudável, é possível que uma pessoa desenvolva câncer devido a uma combinação desses fatores. Por isso que a conscientização sobre a doença, a detecção precoce e o acesso a cuidados de saúde adequados são essenciais para a prevenção e o tratamento eficazes do câncer”, explica a médica que compõe o time do Cuida, um projeto focado em estimular a prática do cuidado entre as pessoas.

Por que pessoas saudáveis ainda podem ter câncer?

O câncer tem um componente fundamental genético, ou seja, sempre se desenvolve a partir de um erro do DNA. “O principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer é o envelhecimento, pois com o avançar da idade acumulamos danos ao DNA e perdemos a capacidade de repará-lo. Além disso, existem mutações genéticas herdadas, conhecidas como hereditárias (que passam de pais para filhos). Elas predispõem ao desenvolvimento de diversos tipos de cânceres. Outros fatores importantes são os ambientais e comportamentais como poluição do ar, radiação, sol, algumas substâncias químicas e infecções virais e/ou bacterianas que, quando presentes, aumentam o risco de desenvolvimento do câncer”, explica a oncologista Alyssa.

“Vale sempre recordar que o estilo de vida é algo que depende, única e exclusivamente, da pessoa e suas escolhas: daí a necessidade de educar, conscientizar, prover informações que possam levar a mudanças eficientes e duradouras em estilo de vida, visando diminuir objetivamente o risco da doença. Porém, a gente tem que entender que não é possível evitar por completo o aparecimento do câncer, a doença não é 100% evitável. Mas é completamente possível diminuir significativamente os riscos e as chances por meio de boas escolhas e boas práticas em saúde”, complementa Carol Sarmento.

Quais são as atitudes do dia a dia para evitar o câncer?

A prevenção do câncer envolve uma combinação de hábitos saudáveis e práticas de estilo de vida:

1. Alimentação saudável: dieta rica em frutas, vegetais, grãos integrais e fontes magras de proteína. Evite alimentos processados, ricos em gorduras saturadas e açúcares adicionados

2. Atividade física regular: ajuda a reduzir o risco de câncer, mantendo um peso corporal saudável, regulando os níveis hormonais e fortalecendo o sistema imunológico. A Organização Mundial da Saúde (OMS) orienta, pelo menos, 30 minutos de atividade física por dia

Leia também: Quando é melhor se exercitar: de manhã ou à tarde?

3. Não fumar: o consumo de produtos do tabaco pode levar ao desenvolvimento de mais de 12 tipos de câncer, e o tabagismo é responsável por 25% de todas as mortes por câncer em nível mundial

4. Evitar o consumo de álcool: o número de casos de câncer devido ao álcool é estimado em mais de 740.000 por ano

5. Sexo seguro evitando-se doenças sexualmente transmissíveis como o papilomavírus humano (HPV) - vírus com potencial de causar diversos tipos de câncer, como o de colo de útero

6. Proteção solar

7. Mantenha um estilo de vida leve e gerencie seu estresse

8. Faça regularmente os exames de rastreamento

9. Procure conhecer sua história familiar e genética a fim de entender a necessidade de realizar medidas de prevenção adequadas como exames de rastreio de forma mais frequente e/ou teste genéticos