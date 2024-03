A apresentadora e cantora Cariúcha, de 32 anos, vai se submeter no mês que vem a uma cirurgia para retirada de quatro miomas uterinos - tumores benignos que se formam no tecido muscular do útero e, apesar de serem nódulos identificados, não estão relacionados a nenhum tipo de câncer. E ainda que seja de baixo risco, a artista terá três dias de afastamento e 15 dias de repouso - inviabilizando a sua participação no programa Fofocalizando, no SBT, do qual é apresentadora.

Em entrevista concedida à CARAS, Cariúcha explica que há seis anos tem os miomas, mas “foi levando com a barriga e deixando para depois”. Mas diante da baixa qualidade de vida e dores constantes, a cantora decidiu retirar os quatro miomas, de aproximadamente oito centímetros, sendo que um surgiu fora do útero. " Tenho indisposição, sangramento constante, já fiquei o mês todo menstruada, fico com anemia, dores e quando tenho crises só indo no hospital, remédio nenhum passa", desabafa.

À reportagem, ela relata os principais sintomas e como o problema tem afetado a sua vida pessoal e profissional. “Não consigo fazer exercício físico, estou com a barriga de uma gestante de seis meses que o médico falou. Preciso operar muito rápido antes que aumente ou se espalhe e ter até que retirar o útero”, acrescenta

O especialista em endoscopia ginecológica e presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Robótica (Sobrasil), no Rio de Janeiro,Thiers Soares, acrescenta que além dos sintomas expressados pela cantora, como sangramento uterino anormal e aumento do volume abdominal, a condição pode gerar sensação de peso na pelve, aumento da frequência urinária e infertilidade.

Hábitos saudáveis, como alimentação controlada e exercício regular, são ações que podem ajudar a reduzir a velocidade de evolução dos miomas, mas não é a regra, visto que a cantora mantém uma rotina saudável, por isso, Thiers explica que o principal fator de risco para esse tipo de tumor é a genética. “Não podemos impedir, ainda, o surgimento dos miomas”, destaca.

Dor



"Já precisei desmarcar vários compromissos por conta das dores, de chegar no hospital e ter que tomar morfina. A dor é tão forte, e os miomas andam pela minha barriga toda. Eu sinto andar, parece uma criança, é uma coisa horrorosa”, relata a cantora.

Em geral, há uma normalização das dores e uma negação em investigar sintomas como os sentidos nas cólicas menstruais. Por isso, é essencial o acompanhamento das mudanças sentidas no corpo, bem como a desmistificação do pensamento “é só uma dorzinha”.

O ginecologista informa que uma ultrassonografia transvaginal simples é o suficiente para fazer o diagnóstico do mioma uterino. “Desde que haja acesso ao sistema de saúde, o diagnóstico pode ser rápido. Outra opção é a ressonância da pelve, exame mais completo para avaliar o útero com miomas”.

Leia também: Embolização pode ser alternativa para preservar o útero



Para tranquilizar, Thiers explica que a maioria dos miomas não precisam de tratamento cirúrgico e necessitam só do acompanhamento. “Quando eles começam a causar sintomas, então indicamos o procedimento cirúrgico”.

Afastamento



Voz da música "Eu Acabo Com Tudo", Cariúcha conta ainda na entrevista que precisou desmarcar shows e que não tem feito mais apresentações por causa do peso ocasionado pela condição. “Eles pesam muito, a barriga fica inflamada, não consigo lavar um banheiro porque fico com cólica", diz. E além dos palcos, a cirurgia afastará previamente a apresentadora do programa no SBT.

Surpreendentemente, o afastamento em razão do mioma não é incomum. Em 2023, mais de 2,5 milhões de pessoas no Brasil tiveram benefícios concedidos por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O mioma uterino liderava a lista em 2022 e, hoje, ocupa a terceira posição. Agora, a hérnia de disco e a dor lombar lideram o ranking. Os dados são do Ministério da Previdência Social e não consideram afastamentos médicos com prazo inferior a 15 dias e casos de servidores públicos com regime próprio.

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.