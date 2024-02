Com um percurso planejado ao redor da praça, o evento promete ser uma experiência revigorante e inspiradora para todas as participantes

Belo Horizonte é palco da terceira edição da "Caminhada das Rosas", evento que celebra a saúde, o bem-estar e a solidariedade feminina. Promovido pela Tríade Rosa, a iniciativa acontece dia nove de março, na Praça da Liberdade, às 9h, a partir do Coreto.

Idealizado pelas médicas Kátia Pegos, Nárcia Vilaça e Zilá Abdala, Tríade Rosa é um movimento que tem como objetivo principal incentivar mulheres a adotarem um estilo de vida saudável e feliz. Hoje, as três são embaixadoras da Medicina do Estilo de Vida (MEV Brasil) que é uma abordagem de saúde que utiliza a ciência para produzir mudanças de comportamento para produzir mudanças de comportamentos de saúde de maneira mais eficaz e duradoura para prevenir, tratar e reverter doenças crônicas.

A iniciativa ganha ainda mais significado este ano, pois a caminhada ocorrerá em alusão ao Dia Internacional da Mulher, no dia oito de março. Com um percurso planejado ao redor da praça, o evento promete ser uma experiência revigorante e inspiradora para todas as participantes. "A Caminhada das Rosas é mais do que apenas uma ação envolvendo atividade física, é uma oportunidade de reunir mulheres em torno de valores como um estilo de vida saudável, com mais autoestima e solidariedade", afirma a ginecologista e obstetra Nárcia Vilaça.

Além de promover a saúde e o bem-estar feminino, a "Caminhada das Rosas" tem um propósito solidário. Cada participante é convidada a doar dois quilos de alimentos não perecíveis, com toda a arrecadação sendo destinada à Associação Recreativa, Cultural e Bloco Granadas que atende várias famílias chefiadas por mulheres sem parceiros. "Além de promover um estilo de vida saudável, a solidariedade sempre fez parte da nossa missão. Queremos promover a saúde física e mental, como também fazer a diferença na vida de mulheres que enfrentam desafios", ressalta a médica clínica e gastroenterologista Zilá Abdala.

Todas as mulheres estão convidadas a participar dessa jornada de cuidado, saúde e solidariedade. "Estamos muito animadas para esta terceira edição da Caminhada das Rosas. É uma oportunidade de celebrar a força e a união das mulheres, enquanto promovemos ações concretas de apoio àquelas que mais precisam. A mudança duradoura de comportamento é hoje o maior desafio de saúde do mundo, por isso o propósito da Tríade Rosa é ser referência de autocuidado e autoestima para mulheres de todas as idades que queiram se reinventar e busquem inspiração na nossa trajetória", destaca a psiquiatra Kátia Pegos.

SERVIÇO:

3º Caminhada das Rosas

Quando: 9 de março

Onde: Praça da Liberdade, Savassi - Belo Horizonte

Horário: A partir de 9h

Local: Praça da Liberdade, Savassi - Belo Horizonte

Inscrição: Doação de 2kg de alimentos não perecíveis

Destinação das doações: Associação Recreativa, Cultural e Bloco Granadas