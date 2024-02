Zé Gotinha participou do lançamento da campanha contra a dengue nas escolas em uma instituições do Sol Nascente, nesta quarta

O Ministério da Saúde afirmou, nesta quarta-feira (21/2), que crianças com 12 anos devem começar a ser vacinadas contra a dengue a partir de abril. A depender do número de doses disponíveis, a faixa etária pode ser estendida até os 13 anos. O anúncio foi feito durante o lançamento da campanha contra a dengue nas escolas, em uma instituição do Sol Nascente.



“Teremos os 521 municípios [definidos pelo ministério como prioritários] até o final de março vacinando 10 e 11 anos. Nós dependemos do cronograma da empresa Takeda e acreditamos que, com a entrega deles final de março, começaremos a distribuir no início de abril [mais doses]. Nós ainda não sabemos se iremos fazer 12 anos ou 12 e 13 anos, porque depende da quantidade que eles mandarem”, afirmou a secretária de Saúde e Meio Ambiente, Ethel Maciel.





A ministra da Saúde, Nísia Trindade, reiterou que aguarda a fabricante da Qdenga, a Takeda, enviar cronograma com o número de doses que serão disponibilizadas. “A vacinação ocorreria independente do surto de dengue que estamos vivendo. E também, como tenho reiterado, [é necessário] situar a importância da vacina a médio e longo prazo, e a importância da prevenção hoje”, finalizou.