O carnaval está próximo, mas junto com a folia há uma série de cuidados com a pele que não devem ser deixados de lado, principalmente nesse período, onde a região fica exposta a diversas situações perigosas. De acordo com a cirurgiã plástica especialista em rejuvenescimento, Elodia Avila, idealizadora e apresentadora do podcast “O segredo da longevidade”, a maquiagem é um dos piores vilões desse período em relação à pele. “Muitos problemas podem surgir mesmo assim, principalmente em relação ao mau uso de cosméticos, como excesso, falta de limpeza após o uso, má escolha de marcas, entre outros”. Por isso, a limpeza da pele deve sempre ser feita, e se possível, evitar dormir com a maquiagem. Outro ponto importante é ter cuidado com a exposição solar durante a folia. O não uso do protetor solar pode prejudicar a saúde da pele e gerar manchas e queimaduras solares.



Informações nutricionais

Informações nutricionais Anvisa/Reprodução

O grupo Rotulab, do Departamento de Alimentos da Faculdade de Farmácia da UFMG, oferece de 9 a 16 de março, um curso on-line que abordará elementos teóricos e práticos das várias legislações que regulamentam a rotulagem geral de alimentos. As inscrições devem ser feitas até sete de março, na página da Fundação de Apoio da UFMG (Fundep). As aulas são destinadas a profissionais e estudantes de ciência de alimentos, farmácia, nutrição, veterinária, engenharia de alimentos, engenharia química e áreas afins. Coordenado pela professora Lucilene Rezende Anastácio, o Rotulab-UFMG é formado por profissionais da área de ciência de alimentos e nutrição, mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da UFMG, além de membros do Grupo de Pesquisa em Ciência de Alimentos (PeCAN-UFMG).

Estética em risco

como ter uma beleza mais natural e correções mais delicadas Freepik

Quando alguma transformação causa espanto seja pelo exagero ou uso indevido de técnicas estéticas, toda a tecnologia da área pode ser colocada em descrédito. Então, como ter uma beleza mais natural e correções mais delicadas? Primeiramente, cada pessoa tem uma anatomia individual. Então, entre todos os cuidados, converse com um profissional de confiança, alinhe todas as expectativas sobre o tratamento e o principal, o resultado desejado. Em segundo lugar, conheça as substâncias usadas pelo especialista. Por exemplo, a chamada harmonização facial é um procedimento que normalmente conta com preenchedor de ácido hialurônico e toxina botulínica A. Mas não confunda: a toxina age relaxando o músculo, suavizando e contribuindo na prevenção de rugas. Já o ácido hialurônico pode ser utilizado em muitas variações, como: preenchimento de sulcos (linhas mais profundas), volumização e contorno da face, correções de assimetrias, sustentação e até na melhora da qualidade da pele.