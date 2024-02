As férias são marcadas por momentos divertidos e descontraídos, resultando muitas vezes na alteração dos hábitos alimentares e da rotina de higiene bucal das crianças. Com o retorno às aulas, é importante entender e reforçar os cuidados com a saúde do sorriso, mantendo os dentes sempre saudáveis e prevenindo problemas futuros.



Pensando nisso, Gabriella Mundim, dentista e consultora da GUM -marca especializada em produtos inovadores para cuidados bucais, traz algumas dicas de como manter a higiene mesmo com as mudanças na rotina. Confira:

1. Monte um kit de higiene personalizado



Muitas vezes a criança não se motiva a executar tarefas relacionadas a higiene, por isso é importante ter produtos lúdicos que a estimule nesse sentido. “Na hora de fazer a mochila das crianças é bom lembrar de colocar na necessaire itens que facilitam a limpeza entre os dentes e introduza o pequeno nesta fase em que estão desenvolvendo habilidades motoras. Opte por produtos didáticos e de personagens que a criança gosta de assistir”, explica.



2. Rotina matinal

Durante a agitação matinal, reserve um momento para a escovação dos dentes. “Ajude a criança a se lembrar da importância da higiene bucal após o café da manhã. Para isso, estabeleça lembretes visuais, como post-its ou imagens de escovas de dentes. Essa é uma maneira divertida e eficaz de criar o hábito de cuidar do sorriso antes de sair de casa”, explica.



3. Hora do lanche

Escolha lanches que não apenas forneçam nutrientes, mas também auxiliem na limpeza dos dentes. “Optar por alimentos como palitos de cenoura e frutas crocantes, como maçãs e morangos, as quais são uma ótima opção, visto que não só proporcionam vitaminas essenciais para o corpo humano, mas também auxiliam na limpeza dos dentes da criança. Além disso, evite lanches ricos em carboidratos simples, como o açúcar e amido, pois contribuem para a formação da cárie”, indica Gabriella.



4. Ingestão de água

Incentive o consumo de água na escola adicionando uma garrafa de água na mochila do pequeno. “É importante que a criança tenha em mente que a hidratação é fundamental para saúde bucal. A saliva atua na limpeza dos dentes e na manutenção do pH bucal. Ou seja, quanto menor a quantidade de saliva, maiores são as chances de surgir problemas bucais. Essa prática também ajudará a remover resíduos alimentares, mantendo as gengivas sempre saudáveis”.