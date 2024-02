A decisão de matricular as crianças na educação infantil é uma escolha significativa que pode moldar tanto o futuro acadêmico, assim como suas habilidades socioemocionais. Uma pesquisa publicada pelo periódico estadunidense Child Development mostra uma associação direta entre o início dos estudos na escola ainda na primeira infância e melhores desempenhos cognitivo e escolar.



Para a diretora acadêmica da rede Maple Bear, Antonieta Megale, os benefícios de matricular nessa etapa crucial do desenvolvimento infantil são inúmeros e fundamentais. “Na fase inicial da vida, as crianças iniciam sua jornada explorando o mundo e desenvolvendo habilidades cognitivas, sociais e emocionais. O investimento não se limita ao conhecimento acadêmico, mas, sobretudo, na construção de alicerces sólidos que moldarão e prepararão um cidadão”.

De acordo com Antonieta, a escolha do ambiente também merece atenção, já que ele deve ser estimulante e acolhedor. “É essencial que os pais selecionem cuidadosamente o local para matricular seus filhos, conhecendo o perfil da escola e avaliando se os princípios da instituição estão alinhados com as expectativas da família. Os pais desempenham um papel fundamental nessa jornada, e cultivar um relacionamento positivo com a escola é fundamental”, complementa.

Entre os principais benefícios do início precoce da vida escolar estão o melhor desenvolvimento cognitivo, habilidades sociais e emocionais aprimoradas, além de facilidade em compartilhar seus objetivos pessoais, colaborar e lidar com diferentes personalidades, estímulo à criatividade e à curiosidade, e mais facilidade para a alfabetização e a matemática.



Outro ponto a ser considerado é a possibilidade de a escola ser bilíngue. De acordo com a diretora, o aprendizado de uma outra língua durante os anos formativos pode trazer benefícios a longo prazo. “Ao aprimorar não apenas a capacidade intelectual, mas também proporcionar ao aluno possibilidades de ampliar sua visão de mundo, a exposição ao bilinguismo desde a infância abre diversas perspectivas de vida para o jovem, preparando-o para enfrentar o mundo.”



A especialista lembra ainda que pesquisas recentes, conduzidas pela Sociedade Americana de Pediatria e pela Universidade de Harvard (EUA), corroboram a importância da educação infantil e do ambiente bilíngue. Esses estudos evidenciam que, durante os primeiros anos de vida, as crianças estão mais receptivas à aprendizagem e ao desenvolvimento de habilidades fundamentais.