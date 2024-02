Pessoas diabéticas, além de terem de se preocupar com o nível de insulina no organismo, também devem ter um cuidado redobrado com a pele

Algumas doenças são capazes de afetar diretamente a qualidade da pele como, por exemplo, a diabetes. Pessoas que vivem com essa condição, além de terem de se preocupar com o nível de insulina no organismo, também devem ter um cuidado redobrado com a pele. As queixas mais comuns são de feridas que demoram a cicatrizar, pele seca, alteração na coloração e coceira.

Marcia Xavier Santos, nutricionista e professora do curso de estética e cosmética da Faculdade Santa Marcelina, alerta que os diabéticos devem ter cuidado com lesões nos pés, pois eles podem desenvolver o que é conhecido como "pé diabético". “Isso envolve complicações, como úlceras, infecções e problemas de circulação, que podem afetar essa região”, alerta.

Embora o risco de complicações na pele causadas pelo diabetes seja alto, é possível preveni-lo com uma rotina de cuidados relativamente simples.

Confira as cinco dicas da nutricionista: