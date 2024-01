A base de toda relação amorosa harmônica precisa ser a confiança, certo? Seguindo esse preceito, então, a vida de um casal deveria ser uma espécie de livro aberto. O que inclui, no mundo digital, compartilhar senhas. Para muitos homens e mulheres, o excesso de privacidade virtual pode sinalizar que há algo a esconder.

E, seguindo essa lógica, revelar a senha de acesso do celular e das redes sociais tem o peso de uma prova de amor. Será mesmo? Segundo o especialista em relacionamentos, fundador da Casa de Apoio Espaço Recomeçar, Maicon Paiva, em um relacionamento deve haver maturidade e confiança que supere essa necessidade. “Esse tipo de exigência não é saudável, já que pode gerar um sentimento de invasão de privacidade, desconforto", diz. Ele explica que compartilhar senhas não evita a traição. "Algumas pessoas, inclusive, abrem outros perfis sem que o companheiro controlador saiba”, ressalta Maicon.

Segundo estudo feito pelo portal Kaspersky em 2023, mais da metade dos brasileiros (62%) compartilham senhas do celular com seus parceiros. O controle do celular normalmente é apenas o início do problema real. A mesma pesquisa mostrou que 25% dos brasileiros foram ou são alvo de perseguição abusiva por meio de equipamentos tecnológicos, e as mulheres são as vítimas mais afetadas no país. Nos casos mais graves, o acesso direto ao celular, tanto físico ou por meio do uso de um programa espião (stalkerware), é apenas um facilitador para o abuso ou casos de violência doméstica.

Maicon Paiva lista cinco dicas para criar um elo de confiança entre o casal:



Melhore a comunicação: sem diálogo é impossível entender o universo pessoal da outra pessoa e vice-versa. Nenhuma relação de confiança se constrói sem conversas. O sentimento de insegurança nasce sempre do desconhecido. Portanto, fale sempre.

Enfrente os medos: o medo de perder pode se tornar prejudicial em uma relação. Busque praticar a autoconfiança. Uma pessoa insegura cria naturalmente seus próprios monstros internos.



Seja honesto e sincero: ser honesto é uma qualidade comercializada em trocas de favores, é algo que devemos eternamente cultivar, independente da relação social. Sem esses dois elementos de valor, é praticamente impossível construir o alicerce do respeito e da dedicação mútua. Estimule a honestidade em todos os sentidos - verá que isso fará a maior diferença na confiança no relacionamento.



Seja uma pessoa amiga: procure os momentos de intimidade. Tente conhecer a outra pessoa e invista na relação de amizade também.



Confiança: por último e o mais importante: aborde o assunto sobre confiança diretamente sem impor nenhuma condição ou estratégia, apenas fale abertamente. Nesse sentido, o parceiro verá que se trata de uma conversa, baseada em opinião, diferente de cobrar uma atitude. As cobranças necessariamente envolvem defesa. Para que haja uma significativa dose de confiança, o casal necessita enfrentar seus conceitos.

O especialista ressalta que a busca pela ajuda de um profissional pode ser um auxílio para o casal. “No Espaço Recomeçar oferecemos a limpeza espiritual, que pode ser uma grande ajuda para limpar a alma, retirar todos os sentimentos de desconfiança e raiva, para que traga uma leveza para o relacionamento.”