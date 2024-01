O prazo para a submissão de apresentações orais e pôsteres para a 16ª Conferência Mundial de Bioética, Ética Médica e Direito da Saúde foi prorrogado. A nova data limite é 31 de janeiro de 2024. Pela primeira vez no continente americano, o evento será sediado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), em Brasília. Interessados em contribuir com a jornada científica devem enviar seus resumos pelo site oficial do evento, nesse link.



A conferência, que ocorrerá nos dias 24, 25 e 26 de julho de 2024, transformará o prédio do CFM em uma plataforma internacional para um debate científico sobre tópicos e subtemas nos campos da bioética. Além da autarquia, compõem o grupo de organizadores a Cátedra Internacional de Bioética e a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP), em Portugal.



Para os autores das apresentações orais e pôsteres, será a oportunidade para criar conexões profissionais e pessoais com aqueles que lideram o campo da bioética mundial. Já estão confirmadas as presenças de autoridades de países diversos, como Argentina, Alemanha, Portugal, Austrália, Reino Unido, Itália, Israel e Estados Unidos.



A programação contará com exposições e debates sobre temas relevantes para a atualidade, como pesquisa com animais, morte assistida, ensino de bioética, pluralismo cultural, meio ambiente, alimentação, direitos humanos, justiça e outros aspectos.



A bioética é uma área do conhecimento que busca orientar as decisões e as ações que afetam a dignidade humana e o bem comum, diante dos avanços científicos e tecnológicos na área da saúde. Também se preocupa com as questões sociais, ambientais e culturais que impactam a qualidade de vida das pessoas e das comunidades.



Os interessados em participar devem ficar atentos aos prazos para inscrição. As vagas são limitadas e outras informações podem ser obtidas por meio do site oficial do evento, com benefícios financeiros para quem se inscrever nos primeiros lotes.



Até o dia 31 de janeiro, o valor da inscrição é de 300 euros. O segundo lote vai até 30 de abril, com inscrição no valor de 370 euros. O último lote corresponderá a 410 euros. A inscrição garante acesso aos três dias de atividades, incluindo acesso a todas as sessões científicas, área de pôsteres e encontros culturais.



Com a inscrição, o participante também receberá as publicações realizadas pela conferência e poderá aproveitar de três almoços de trabalho e seis coffee breaks. Além disso, o congressista poderá submeter trabalhos, tendo a chance de fazer uma comunicação oral ou apresentar pôster ao lado dos principais nomes da bioética mundial.