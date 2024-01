No quarto das fadas, com o predomínio de cores associadas ao elemento fogo, como rosa, magenta, laranja e púrpura, ocorre um conflito entre a água e o fogo, onde as emoções e a intuição têm maior destaque do que a sabedoria e a profundidade emocional

Quem não ama um reality show? Um dos mais aguardados pelos brasileiros, sem dúvida, é o Big Brother Brasil. Este ano, a casa mais vigiada do Brasil apresenta uma decoração vibrante, com artes de pintura de folhagens e elementos rústicos. Marcia Silva, consultora esotérica da iQuilibrio, destaca que, nesta edição, há também um toque místico na decoração, envolvendo elementos como fadas, gnomos e florestas encantadas. Além disso, a decoração da área da sala traz algo fantástico, remetendo ao universo de Sherlock Holmes.



“Esse mix de elementos lúdicos, contos de fadas e universo paralelo pode ser compreendido por meio do feng shui, que avalia os efeitos dos ambientes sobre todos os aspectos da vida das pessoas. A presença do Feng Shui ajuda a analisar como esses cenários afetarão a energia dos participantes. Assim, a decoração não é apenas visualmente impactante, mas também influenciará nas dinâmicas mais profundas entre os brothers”, resume.

Confira a análise da cada espaço da casa feita pela consultora esotérica Márcia Silva, por meio do feng shui.



Área externa

A área externa proporcionará aos participantes a sensação de estarem em um mundo paralelo, experimentando a energia de escapar da realidade. Haverá a dualidade entre a alegria da chegada e a tristeza da partida. O primeiro ambiente captura essa atmosfera: à entrada, os participantes se deparam com diversas pinturas de paisagens, incluindo uma floresta de contos de fadas, reminiscente de desenhos animados como Alice e Branca de Neve. Este cenário lúdico evoca imagens de princesas e príncipes, com cores de árvores que promovem o bem-estar e a felicidade.



No entanto, ao serem eliminados, os participantes serão confrontados com uma paisagem sombria. As árvores se apresentam em partes desfolhadas, com a predominância de cores cinza e azul, refletindo a noite escura das florestas e anunciando o inevitável fim.



Sala de estar

Na sala, a atmosfera é de busca e conhecimento, onde predominam cores fortes como azul cobalto e vermelho, proporcionando uma energia de certa tensão. Essas cores, quando bem administradas, podem gerar parcerias importantes, desde que haja respeito pelo espaço do outro. No entanto, o marrom presente no piso e no papel de parede de livros pode não ser favorável nem ao elemento fogo, nem à água, pois pode criar a sensação de inércia, teimosia e impasse, dificultando o entendimento.



As almofadas dispostas, que lembram envelopes, apresentam cores em tons de laranja, verde e azul, enquanto o tapete assemelha-se a uma colcha de retalhos. Móveis rústicos, como os que seriam adequados para uma biblioteca no estilo Sherlock Holmes, indicam que nesse ambiente haverá muitas disputas e descobertas, onde cada participante terá uma verdade a revelar.



Quarto Gnomos

O quarto dos gnomos é uma floresta envolta por cores escuras e opacas, criando um ambiente propício para o descanso e um sono de qualidade. O marrom domina no piso (representando a Terra), nas paredes e nos móveis, enquanto o verde (representando o Ar) está presente nas camas, nas paredes, nas árvores decorativas e em menor destaque no piso. Essas tonalidades têm o poder de estimular diferentes sentimentos e ações.



O marrom, associado à Terra, exerce um efeito estabilizante, promovendo introspecção e quietude. Por outro lado, o verde, representando o Ar, dinamiza o ambiente, gerando expansão, movimento e iniciativa. Como resultado, quem ocupar esse quarto pode tender a comportamentos mais instáveis devido à dualidade desses elementos. É relevante lembrar que a presença da natureza no ambiente promove tranquilidade e favorece a saúde mental.



Quarto Fadas

No quarto das fadas, com o predomínio de cores associadas ao elemento fogo, como rosa, magenta, laranja e púrpura, encontra-se uma pequena presença do elemento água na forma da decoração, representada por ondas, e alguns detalhes azuis nas colchas. Aqui, ocorre um conflito entre a água e o fogo, onde as emoções e a intuição têm maior destaque do que a sabedoria e a profundidade emocional. A tendência para quem ocupa este quarto é se envolver em conversas superficiais, evitando temas mais profundos.



Os sentimentos nesse ambiente ficam à flor da pele, com conflitos intensos e frequentemente sem lógica aparente. O sono pode ser mais leve, com despertares frequentes que podem dar origem a diálogos ao longo da madrugada. Este quarto é propício para uma experiência mais efusiva e emocional, onde as interações tendem a ser carregadas de intensidade e sentimentos superficiais.



Quarto do líder

O quarto do líder se apresenta como um ambiente lúdico e inebriante desde a entrada, remetendo ao universo de "Alice no País das Maravilhas" com uma fusão de elementos. As cores predominantes incluem o verde, associado ao vermelho, laranja e rosa. Há também presença de listras verticais (representando o Ar), formas circulares (associadas ao Metal), formas quadradas (associadas à Terra) e o preto (representando a Água). Essa combinação intensa de elementos pode criar uma notável perturbação no ambiente.



O quarto tem potencial para gerar inquietude e agitação, tornando difícil relaxar e descansar. A presença de poucos acordos e uma sensação de desconfiança podem ser características proeminentes neste espaço. Apesar de sua natureza envolvente, a intensidade das cores e formas pode contribuir para um ambiente desafiador, onde a tranquilidade e o entendimento mútuo podem ser comprometidos.



Cozinha Xepa

A cozinha da xepa será caracterizada pela moderação e estabilidade, com uma predominância do elemento Terra. Essa inclinação para o elemento Terra tem a vantagem de promover economia, estabilidade e uma atmosfera acolhedora. No entanto, é importante estar ciente dos possíveis desafios associados a essa tendência.



No lado negativo, pode haver riscos de teimosia, estagnação, passividade e desconfortos digestivos. A moderação e estabilidade podem, em alguns casos, resultar em resistência a mudanças ou falta de dinamismo. Portanto, é crucial equilibrar a estabilidade com flexibilidade para garantir um ambiente harmonioso e satisfatório na cozinha da xepa.



Cozinha Vip

A cozinha Vip apresenta multiplicidade e equilíbrio, oferecendo um exemplo de como a combinação de elementos pode resultar em harmonia. Os tons incluem azul escuro, preto (associado à água), azul claro e verde (representando o Ar), vermelho (associado ao fogo), amarelo e formas horizontais (associadas à terra), branco e formas redondas (representando o Metal). Ao contrário do quarto do líder, onde cores e formas podem gerar conflitos, na cozinha Vip, os tons suaves e as formas permitem um fluxo harmonioso de energia.



Esse ambiente promete estabelecer bons relacionamentos e contribuir para a boa saúde dos participantes. As cores claras e o espaço amplo proporcionam uma atmosfera dinâmica, onde a multiplicidade de elementos é habilmente integrada, criando um espaço propício para interações positivas e experiências agradáveis.



Banheiro

O banheiro se destaca pela predominância do elemento Terra, evidenciado pelas formas horizontais e pelos tons terrosos presentes. Elementos do Ar estão representados pelos tons verdes e toques de metal, enquanto uma mandala circular ocupa o centro do ambiente. Esse conjunto proporciona uma sensação de leveza e dinamismo.

A presença predominante do elemento Terra desempenha um papel estabilizador na energia do ambiente, compensando eventuais perdas energéticas. Este é um aspecto relevante, especialmente em locais que contenham ralos e o vaso sanitário. Recomenda-se tapar esses elementos quando não estiverem sendo utilizados, visando preservar e conservar a energia do espaço.



Confessionário

E, por fim, o confessionário evoca a nobreza e o espírito competitivo. Aqui, testemunhareos diversos discursos cuidadosamente elaborados, todos direcionados ao objetivo de vencer uma competição que se prenuncia intensamente. É importante agir com cautela ao considerar os discursos emocionados e intensos que muitos apresentarão, pois nem sempre refletem sinceridade.