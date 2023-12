O câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer (Inca) registra, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e suas regionais realizam, de 9h às 15h, do sábado (2/12), ações abertas à comunidade que incluem exame dermatológico preventivo, cirurgias, biopsia e palestras em postos espalhados por todo o país. A Regional Minas Gerais (SBD MG), com o apoio da Associação Médica de Minas Gerais (AMMG), oferece atendimento em nove unidades, sendo uma na capital mineira (BH, Barbacena, Juiz de Fora, Patos de Minas, Paracatu, São João Del Rei, Uberaba e Uberlândia). Este ano, a campanha Dezembro Laranja traz o tema ‘Cada um com a sua prevenção’ para focar na proteção individualizada de cada paciente, levando em consideração o seu histórico. Além de orientações e diagnóstico do câncer da pele, serão avaliadas manchas e o envelhecimento precoce.



O coordenador da campanha em Minas Gerais e vice-presidente da SBD MG, Abrahão Osta, explica que o objetivo é mostrar para as pessoas a importância de procurar um dermatologista para entender o tipo de pele do indivíduo e a combinação ideal de medidas de proteção para ela. “Com a chegada do verão, precisamos conscientizar a população brasileira sobre os cuidados com a pele e o combate ao câncer que é o número um em prevalência em nosso país, podendo se agravar e levar à morte no caso da detecção tardia e falta de acompanhamento adequado”, alerta.



O câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo que o Instituto Nacional do Câncer (Inca) registra, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos. O tipo mais comum, o câncer da pele não melanoma, tem letalidade baixa, porém seus números são muito altos. A doença é provocada pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele.

Essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer. Os mais comuns são os carcinomas basocelulares e os espinocelulares, responsáveis por 177 mil novos casos da doença por ano. Mais raro e letal que os carcinomas, o melanoma é o tipo mais agressivo de câncer da pele e registra mais de oito mil casos anualmente.



Para participar da campanha, que será realizada por ordem de chegada e com número limitado, basta comparecer a um dos postos de atendimento. Para mais informações: www.sbd.org.br/dezembrolaranja/.