Em meio aos alertas vermelhos sobre as ondas de calor intenso que atingem 2,7 mil municípios brasileiros, é crucial reforçar os cuidados especiais necessários para garantir a segurança das crianças. Diante deste cenário, a Aldeias Infantis SOS apresenta algumas dicas valiosas para os pais e cuidadores evitarem riscos e aproveitarem o tempo com as crianças sem preocupação.



"As altas temperaturas podem apresentar desafios adicionais para a segurança infantil. É essencial garantir que as crianças estejam adequadamente protegidas, hidratadas e que ambientes perigosos sejam evitados. A prevenção é a chave para assegurar que esse período não represente ameaças à saúde e bem-estar de meninos e meninas, redobrando a atenção aos possíveis riscos”, destaca Erika Tonelli, especialista em entornos seguros e protetores da Aldeias Infantis SOS.

Leia: Crianças e o clima: Unicef alerta para altas ondas de calor

Atenção no carro

Esteja atento ao seu filho quando estiver no carro, pois a rotina agitada pode levar os pais a esquecerem as crianças dentro do veículo, o que pode ser fatal. Para evitar isso, coloque objetos como mochilas, celulares ou bolsas por perto como lembrete.



Em casos de responsabilidade de terceiros, certifique-se sempre de que a criança esteja segura, pedindo uma atualização em tempo real ao cuidador, além de checar se o automóvel está dentro das condições de segurança.



Proteção solar e acessórios

Vista as crianças com acessórios de proteção, como bonés, roupas com proteção solar, chapéus e outros, para garantir a segurança das áreas sensíveis. Além disso, mantenha sempre uma garrafa d’água por perto, além de um protetor solar infantil eficiente.



Leia: Calor extremo: entenda como as altas temperaturas afetam o corpo e a saúde

Supervisão na água

Quando estiverem na água, reforce a atenção às crianças, seja em piscinas, praias ou rios. Assegure-se de que o nível da água esteja abaixo da altura do umbigo e vista-as com coletes salva-vidas. O banho nesses locais deve ser sempre supervisionado por um adulto.



Roupas leves

Opte por roupas feitas de tecidos leves, que não retenham calor, como algodão, seda, tricoline e linho.



Brinquedos e superfícies

Monitore a temperatura dos brinquedos ao ar livre, especialmente superfícies metálicas expostas ao sol, que podem causar queimaduras. Sempre leve uma toalha ou pano para forrar esses locais.

Ventiladores



Tenha cuidado com os ventiladores e evite colocá-los ao alcance das crianças, especialmente com as hélices, que podem causar acidentes.



Ao seguir essas orientações simples, os pais e cuidadores podem garantir que as crianças passem por esse período sem complicações, de maneira segura e saudável.



A Aldeias Infantis SOS reforça a importância da conscientização sobre esses cuidados, destacando que a segurança das crianças deve ser uma prioridade.