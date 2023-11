A 5ª Campanha do Diabetes do Centro Oftalmológico, em BH, faz parte de uma campanha nacional com mais de 35 mutirões pelo país, com participação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo (SBRV) e Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)

O Centro Oftalmológico de Minas Gerais divulga a 5ª edição da Campanha do Diabetes, que terá um mutirão, no dia 11 de novembro, com atendimentos pelo Sistema Único de Saúde. Serviço que conta com a pareceria da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ouro Branco. No dia 11 de novembro, serão atendidos de 80 a 100 pacientes que estavam aguardando atendimento oftalmológico e foram previamente avaliados por meio de telemedicina.

A iniciativa faz parte de uma campanha nacional com mais de 35 mutirões pelo país, com participação do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo (SBRV) e Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD).A oftalmologista Juliana Oréfice destaca que, desde a primeira campanha, em 2019, somente os pacientes de Belo Horizonte participavam deste evento, mencionando o reconhecimento, em 2020, por atender mais de 1.000 pacientes e zerar a fila do SUS de Belo Horizonte.Leia: Diabetes: doença silenciosa pode afetar a visão



Em 2023, além de continuar o atendimento em parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte, aumentando a oferta mensal, a novidade é a parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Ouro Branco para beneficiar pacientes com diabetes que aguardavam atendimento e utilizando da telemedicina como ferramenta de diagnóstico.



A seleção dos pacientes começou por meio de atendimento de telemedicina, uma enfermeira foi treinada para fazer as fotos de fundo de olho (retinografias), por meio do Retinógrafo portátil Eyer, em Ouro Branco, e a Juliana Oréfice avalia, em Belo Horizonte, as imagens, para diagnosticar aqueles que têm retinopatia diabética grave e que precisam do atendimento do dia 11 de novembro.



Retinopatia diabética leva à cegueira



A retinopatia diabética é uma das graves complicações do diabetes, que pode levar à cegueira, sendo destacada como um indicador crucial de problemas em outros órgãos.



A oftalmologista enfatiza a importância do exame de fundo de olho como biomarcador, pois as alterações oculares estão diretamente relacionadas a diminuição de sensibilidade e vascularização nos pés, a insuficiência renal e ao enfarto.

“O diagnóstico precoce da retinopatia diabética através do exame de fundo de olho permite a prevenção de complicações graves em outros órgãos, tornando a retina um biomarcador essencial de fácil utilização na identificação da doença diabética grave”.



Leia: Diabetes pode gerar consequências graves para a visão



No dia 11 de novembro, será feito um atendimento multidisciplinar, incluindo tratamento da retina, exames complementares e serviços como avaliação do pé diabético, nutrição e endocrinológica. Todos esses atendimentos são praticados por voluntários médicos, acadêmicos de medicina, de nutrição e enfermagem além do corpo clínico e funcionários do MG Olhos e Clinica Metabólica.



O objetivo principal da campanha é divulgar a prevenção do diabetes, promover o diagnóstico precoce da retinopatia e outras alterações, além de conscientizar sobre o impacto do diabetes na retina e na vida das pessoas.



Histórico do mutirão de diabetes em Belo Horizonte



Em 2019, o Centro Oftalmológico, em parceria com diversos colaboradores, fez seu primeiro mutirão do diabetes, em Belo Horizonte, inspirado pelo modelo de Itabuna. A ação multidisciplinar incluiu o mapeamento de retina para 400 pacientes diabéticos, com tratamento imediato para retinopatia grave, avaliação endócrina e do pé diabético, além de orientação nutricional.

A Feira da Saúde atraiu a participação da população, oferecendo serviços como glicemia, aferição de pressão arterial, orientações nutricionais e atividades físicas. As edições subsequentes mantiveram a campanha em duas fases devido à pandemia de covid-19. Em 2022, em celebração à 4ª Campanha do Diabetes, o estádio Mineirão foi iluminado de azul.



Novembro Azul, o Dia Mundial do Diabetes e o círculo azul



Em 1991, a Federação Internacional de Diabetes (IDF), entidade vinculada a Organização Mundial da Saúde (OMS), definiu o dia 14 de novembro como o Dia Mundial do Diabetes, em memória ao aniversário de Frederick Banting que, juntamente com Charles Best, descobriu a insulina, em 1923.



O símbolo global do Dia Mundial do Diabetes e o círculo azul. O círculo simboliza a vida e a saúde, e o azul reflete o céu que une todas as nações. A junção do círculo com a cor azul significa a unidade da comunidade global em resposta a epidemia do diabetes e funciona como um estímulo para a união da luta de controle da doença em todas as nações. Nesse dia, monumentos em todo o mundo são iluminados de azul para chamar a atenção para esse problema.

Serviço

O mutirão vai ocorrer na Rua Carangola, 44, Bairro Santo Antônio, em Belo Horizonte, no MG Olhos, que é a Unidade Social do Centro Oftalmológico. O atendimento será a partir das 7h, no dia 11/11.