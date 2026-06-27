Por que Flávio hesita em radicalizar o discurso sobre política externa
Filho de Jair Bolsonaro calcula os riscos de explorar o tema tarifaço. Em outra frente, porém, ele deve seguir apostando na possibilidade de ter ajuda dos Estados Unidos na área de segurança
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Mesmo depois de receber uma carta do secretário de Estado americano, Marco Rubio, que o coloca como interlocutor da Casa Branca, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, hesita em radicalizar seu discurso nos assuntos relacionados à política externa.
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A mensagem do chefe da diplomacia americana foi uma resposta a um pedido de Flávio para o governo de Donald Trump rever as tarifas impostas ao Brasil. Na carta, Rubio indicou Flávio como interlocutor brasileiro junto ao governo de Donald Trump, mas negou a possibilidade de retirada das sanções.
Flávio Bolsonaro evita explorar mais enfaticamente alguns temas da agenda de política externa, como o próprio tarifaço e o apontado risco de o Brasil se tornar uma Venezuela em caso de reeleição de Lula, por enxergar riscos eleitorais junto às faixas mais moderadas da população e ao setor produtivo.
Por isso, a toada do pré-candidato do PL difere bastante daquela adotada, por exemplo, por seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que vive nos Estados Unidos e se gaba de ser um importante canal entre o bolsonarismo e a administração Trump.
No tema tarifaço, para além do risco real de as sanções impostas por Trump se transformarem em perda de votos nas urnas em outubro, a chance de as tarifas não serem revistas pela Casa Branca gera outro problema para Flávio, mesmo com Marco Rubio o apontando como interlocutor para esse assunto.
Já na frente Venezuela, a pauta ficou esvaziada desde que os Estados Unidos de Donald Trump passaram a apoiar o governo de Delcy Rodrigues, após a captura de Nicolás Maduro.
Segurança pública
Em outra via, o filho 01 de Jair Bolsonaro deve explorar o alinhamento com Washington nas questões relacionadas à segurança. Ele deve priorizar em seus discursos, por exemplo, a iniciativa do governo Trump de declarar o PCC e o Comando Vermelho, principais facções criminosas brasileiras, como organizações terroristas.
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Integrantes do governo Lula estão atentos a esse ponto e acreditam que Flávio se dedicará a “internacionalizar” o debate interno sobre segurança pública. Já Lula deve seguir na direção oposta, defendendo que é preciso “combater o crime, mas de maneira soberana”, sem interferência de outros países.