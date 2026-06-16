Entorno de Flávio adia esperança de recuperação e mira em Lula
Eleitor de centro, considerado 'o mais difícil' e decisivo, está no alvo das duas principais campanhas presidenciais
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A crença em recuperação agora ficou para depois. O entorno de Flávio Bolsonaro aposta que, quando a campanha começar oficialmente, Lula tende a se desgastar, abrindo espaço para que o filho do ex-presidente recupere votos entre eleitores independentes.
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Há consenso de que o eleitor de centro é “o mais difícil”: basta um franzir de testa ou uma palavra mal colocada para mudar de lado.
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É nessa avaliação que os flavistas se apoiam para acreditar que Lula, ao falar de improviso durante a campanha, possa cometer deslizes e, com isso, o candidato do PL volte a crescer nas pesquisas.
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“A figura do Lula espanta o eleitor. Vamos apostar no Lula como um espantalho”, disse, sob reserva, um parlamentar do PL.