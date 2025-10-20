Gastos de Carla Zambelli na Câmara voltam a crescer

Os gastos da verba de gabinete de Carla Zambelli voltaram a crescer depois de três meses em queda. A deputada do PL pediu licença na Câmara em junho e está presa na Itália desde julho.

Em junho, primeiro mês de licença, Zambelli gastou R$ 107 mil de verba de gabinete. Nos dois meses seguintes, julho e agosto, R$ 89 mil em cada. Em setembro, as despesas voltaram a subir e chegaram a R$ 103 mil.

Carla Zambelli tem doze funcionários em seu gabinete na Câmara. Entre estes, dez foram contratados entre setembro e outubro deste ano.

A licença de Zambelli acabou no último dia 5. Agora, a deputada começou a acumular faltas na Câmara e pode perder seu mandato. Ela também é alvo de um pedido de cassação que está sendo analisado pelo Conselho de Ética da Casa.