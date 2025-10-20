Assine
overlay
Início PlatôBr

Gastos de Carla Zambelli na Câmara voltam a crescer

Com Zambelli presa na Itália, gabinete dela contratou dez novos funcionários desde setembro

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
20/10/2025 06:03

compartilhe

SIGA
x
Gastos de Carla Zambelli na Câmara voltam a crescer
Gastos de Carla Zambelli na Câmara voltam a crescer crédito: Platobr Politica

Os gastos da verba de gabinete de Carla Zambelli voltaram a crescer depois de três meses em queda. A deputada do PL pediu licença na Câmara em junho e está presa na Itália desde julho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em junho, primeiro mês de licença, Zambelli gastou R$ 107 mil de verba de gabinete. Nos dois meses seguintes, julho e agosto, R$ 89 mil em cada. Em setembro, as despesas voltaram a subir e chegaram a R$ 103 mil.

Carla Zambelli tem doze funcionários em seu gabinete na Câmara. Entre estes, dez foram contratados entre setembro e outubro deste ano.

A licença de Zambelli acabou no último dia 5. Agora, a deputada começou a acumular faltas na Câmara e pode perder seu mandato. Ela também é alvo de um pedido de cassação que está sendo analisado pelo Conselho de Ética da Casa.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay