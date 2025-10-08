Sem fôlego, relator tentará votar dosimetria na próxima semana

Ainda sem garantia de votos suficientes para a aprovação, o projeto da dosimetria, que reduz as penas aplicadas aos condenados pela tentativa de golpe de Estado, não entrará na pauta da Câmara nesta semana.

O deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator da proposta, pretende apresentar o texto nesta quarta-feira, 8, ou na próxima segunda-feira, 13, para tentar que ele seja votado na semana que vem.

A principal resistência parte de dois opostos: o PL, que não aceita o texto e insiste na anistia “ampla, geral e irrestrita” para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão, e o PT, que fechou questão e vai se opor a qualquer tipo de saída que implique na redução das penas dos condenados.

No caso do Centrão, principal fiador do texto de Paulinho da Força, deputados não querem amargar o desgaste de aprovar a proposta sem que o Senado se comprometa em pautar a matéria, coisa que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), resiste em levar ao plenário.