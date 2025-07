PT quer Lula à esquerda, mas escolhe candidato moderado

Embora tenha incentivado o presidente Lula a adotar um discurso de esquerda, com embate entre ricos e pobres, internamente o PT escolheu o candidato mais moderado em sua eleição interna nacional. O ex-ministro Edinho Silva venceu a eleição do domingo. Até agora, recebeu 239 mil entre os 342 mil votos computados. Ainda falta concluir a votação de alguns estados, como Pernambuco, Rio, Pará e Paraná, além de realizar a eleição de Minas, que foi adiada para o próximo domingo, 13, mas Edinho está virtualmente eleito.

Ex-ministro do governo Dilma, Edinho tem um estilo mais moderado, em contraponto aos outros candidatos, como o deputado Rui Falcão, seu maior opositor no pleito. Ele foi indicado por Lula e faz parte da tendência CNB (Construindo um Novo Brasil), majoritário no PT. Apesar do processo eleitoral ter sido bastante animado, a eleição de Edinho Silva era dada como certa desde o princípio da campanha.