A campanha da oposição aos aposentados lesados pelas fraudes no INSS

A oposição está organizando uma “campanha de orientação” aos aposentados que foram lesados pelas fraudes do INSS. A campanha será tocada pelos deputados, em maioria do PL, nos estados e em suas bases eleitorais.

O principal objetivo da campanha, mesmo que os deputados não falem em voz alta, é queimar o governo federal e Lula, que tem tentado se afastar do escândalo.

Os parlamentares afirmam que muitas pessoas ainda nem sabem que foram lesadas pelas fraudes do INSS e, por isso, a importância da campanha. Após a conscientização, a orientação será para a população cobrar o governo federal.

Como essa campanha será tocada na prática, ainda não foi definido. Jair Bolsonaro, no entanto, já está com a mão na massa. Como revelou o repórter João Saconi, o ex-presidente está gravando vídeos sobre as fraudes do INSS.