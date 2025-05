No feriado, cardeais pausam as reuniões pré-conclave

CIDADE DO VATICANO – Chamadas de congregações gerais, as reuniões de cardeais que irão votar no conclave ocorrem todos os dias, e assim deve ser até o início da votação para escolher o sucessor do papa Francisco. Mas neste feriado de 1º de maio, Dia Internacional do Trabalhador, os religiosos se deram uma folga e não se encontrarão no auditório do Vaticano onde já ocorreram, até agora, sete dessas reuniões.

Haverá um pausa nos trabalhos. A rotina será retomada nesta sexta-feira, 2, e deve se manter inclusive no sábado e no domingo, até o dia 6 de maio. O início do conclave está marcado para o dia 7.

Neste feriado, no entanto, o compromisso dos cardeais será com jornada de missas do “novendiali”, o período de nove dias de luto pelo papa morto. A missa será celebrada às 17 horas, na Basílica de São Pedro, pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, camerlengo da Santa Sé.

Até o momento, 124 cardeais eleitores chegaram a Roma. Neste conclave, 133 votarão para a escolha do papa. Dois estarão ausentes por motivo de doença, o espanhol Antonio Canizares Llovera e o queniano John Njue. O bósnio Vinko Puljic, que também está doente, participará do conclave, mas em vez de votar na Capela Sistina, junto com os demais, registrará seu voto na Casa Santa Marta.