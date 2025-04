O cerco a Caiado com a federação do União Brasil e do PP

Com a federação União Brasil-PP selada, o governador do Goiás, Ronaldo Caiado, está em uma encruzilhada política. Aliados do governador afirmam que apesar de não aceitar a federação dos partidos, ele não cogita, ainda, sair do União Brasil.

Caiado pretende lutar até o fim contra a federação PP-União Brasil, mesmo que o lançamento seja nesta terça-feira, 29, na Câmara dos Deputados.

Ele vem reunindo políticos da base do União Brasil que são contra a federação, como o senador Efraim Filho, da Paraíba, para questionar a decisão na convenção nacional do partido, que acontecerá em 2026.

Caiado, segundo pessoas próximas, ainda não tem um plano B caso a federação de fato prospere para 2026. O governador está confiante de que uma ameaça de debandada na base modificará o cenário.

No entanto, um cenário faria Caiado fazer as pazes com a federação dos dois partidos: Ciro Nogueira, presidente do PP, aceitar sua candidatura à Presidência da República.

Mas Ciro Nogueira afirma que o candidato apoiado pelo PP será Bolsonaro — ou o nome que for apoiado pelo ex-presidente.