Do PL ao Centrão: deputados consideram cassação de Glauber Braga exagero

Deputados do PL e do Centrão disseram à coluna que consideram a cassação de Glauber Braga um “exagero”, mas consideram a punição “inevitável”. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou, por 13 votos a 5, a cassação do deputado do PSol do Rio de Janeiro.

De forma reservada, um deputado do PL disse que a cassação é “inevitável” porque Glauber “despertou a ira de Arthur Lira”. O entendimento é compartilhado por diversos parlamentares da Casa.

Como contou a coluna, o PSol vem tentando um acordo com o PL e partidos do Centrão para impedir a cassação de Glauber. O deputado irá recorrer da decisão do Conselho de Ética na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Caso a CCJ aprove o recurso, o processo voltará ao Conselho de Ética e um novo relator será sorteado. O processo de cassação, portanto, seria reiniciado. Se a CCJ rejeitar o recurso, o parecer pela cassação será votado no plenário da Câmara dos Deputados.

O parecer pela cassação afirma que Glauber quebrou o decoro parlamentar ao chutar um militante do MBL em uma briga na Câmara dos Deputados em 2024.