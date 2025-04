Ministro do partido de Tarcísio já declara voto em Lula

Expoente do Republicanos, Silvio Costa Filho já tem lado na disputa eleitoral do ano que vem. Vai apoiar Lula mesmo que seu colega de partido, Tarcísio de Freitas, decida concorrer à Presidência. Em entrevista à coluna, o ministro de Portos e Aeroportos disse que vai trabalhar para que o Republicanos faça parte da coligação com o petista ou que fique neutro nas eleições presidenciais.

Disse o ministro:

“Votarei no presidente Lula até porque aprendi na minha vida a ser grato às pessoas. O presidente Lula me depositou a confiança de poder ajudar o Brasil. E todos sabem, dentro do Republicanos, da nossa posição política. Eu acho que ninguém perde por ser leal na vida.”

Silvio Costa Filho disse que, mesmo com perfil de presidenciável, até o momento Tarcísio de Freitas disse a ele que vai concorrer à reeleição ao governo de São Paulo. “Todas as vezes em que estive com o governador Tarcísio, ele tem me colocado que é candidato à reeleição e que o candidato dele será o presidente Bolsonaro”, disse o ministro, afirmando ainda que Tarcísio disse a ele que votará em quem Bolsonaro indicar caso o ex-presidente siga inelegível.

O ministro disse que vai respeitar a decisão de Tarcísio, caso ele se candidate, mas que vai atuar para que o Republicanos apoie Lula.

“Olha, esse é o nosso desejo. Naturalmente eu irei respeitar a decisão do partido. Mas nós vamos trabalhar caso o governador, que é o que ele tem colocado, não seja candidato. Nós vamos trabalhar para que o partido possa estar com o presidente Lula ou pelo menos liberar [as lideranças] tendo em vista a radiografia da República do Brasil”.