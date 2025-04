Bolsonaro vai percorrer estados para ganhar adesão à anistia

Sem a esperada força no Congresso, Jair Bolsonaro quer mobilizar nos estados o movimento pela anistia. O senador Rogério Marinho, do Rio Grande do Norte, anunciou que o ex-presidente vai dar um giro pelo país, no que chamou de Rota 22, em referência ao número do PL.

O primeiro estado, aliás, é o do senador. Bolsonaro anunciou que segue para Natal nos dias 12 e 13, ou seja, no próximo fim de semana.

A ideia é que os parlamentares se sintam pressionados por suas bases para assinar a tramitação de urgência do projeto de lei da anistia na Câmara, já que, apesar dos esforços de Sóstenes Cavalcanti, os bolsonaristas ainda não tem as assinaturas necessárias.

Na manifestação de domingo, na Avenida Paulista, os bolsonaristas chegaram a dizer que publicariam os nomes e fotos de quem não assinou pela anistia. Mas recuaram por temor de que acabariam perdendo ainda mais aliados.