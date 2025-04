A articulação de Jair Bolsonaro pelo projeto da anistia

Jair Bolsonaro está atuando diretamente na articulação pela aprovação do projeto da anistia na Câmara dos Deputados.

O ex-presidente, que é um dos grandes beneficiados pela medida, vem ligando para deputados e líderes partidários pedindo apoio tanto para o requerimento de urgência quanto para o mérito do projeto.

A oposição vinha trabalhando com um cronograma que foi frustrado pelos líderes partidários e por Hugo Motta. Os deputados do PL queriam pautar o requerimento de urgência na última quinta-feira, 3, e votar o mérito na próxima terça-feira, 8.

Sem apoio da maioria dos líderes, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, vem colhendo, uma a uma, as assinaturas dos deputados que apoiam o requerimento de urgência do projeto da anistia.

Até agora, deputados da oposição afirmam ter 163 assinaturas para pautar o requerimento de urgência, mas são necessárias 257 para que a proposta tenha a chance de entrar na fila de prioridades do plenário.