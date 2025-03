Senador que disse querer enfocar Marina aprovou projeto de violência contra mulher

O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, atacou a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, dizendo que sentiu vontade de enforcá-la após ouvi-la por seis horas na CPI das ONGs.

Curiosamente, um de seus poucos projetos aprovados, o PL 598/2019, instituiu a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher nas escolas públicas e privadas (Lei 14.164/2021).

A propósito, não foi a primeira vez que Valério desrespeitou a ministra. Em 2023, ele acusou Marina de mentir para “arrecadar dinheiro” após um equívoco da ministra sobre dados de insegurança alimentar, mais tarde corrigido.