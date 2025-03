As relações poderosas do Rei do Laranjal em Goiás

Acusado de comandar diversas empresas por meio de laranjas, suspeitas que lhe renderam o apelido de Rei do Laranjal, o empresário Guimar Alves da Silva tem conexões poderosas em Goiás. Amigo íntimo do senador Vanderlan Cardoso, do PSD, Guimar também é próximo de integrantes da alta cúpula do governo de Ronaldo Caiado, do União Brasil.

Uma foto publicada em 18 de março de 2024 mostra o empresário ao lado de Cardoso, além de outros políticos, como o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, o deputado Bruno Peixoto, do União Brasil, em evento para celebrar o aniversário do também deputado Talles Barreto, do União Brasil. O próprio senador publicou registro do evento em seu perfil no Instagram.

“Encontro muito bom com grandes amigos, nesse domingo, para comemorar o aniversário do deputado Talles Barreto, líder do Governo na Assembleia Legislativa de Goiás. O povo estava animado aqui”, escreveu Vanderlan Cardoso na publicação.

Como informou o jornalista Luiz Vassallo, Guimar é suspeito de apontar nomes de amigos e funcionários seus como donos dos negócios. O empresário ainda é acusado de usar laranjas na lista de credores apontados pela empresa para aprovação da recuperação judicial de uma de suas empresas, a Fazenda Ribeirão Bonito, em Novo Repartimento (PA), conforme noticiou Gabriella Furquim.

Na recuperação judicial, o proprietário legal da fazenda é Carlos Roberto Alves Filho. Alega-se que ele teria adquirido o imóvel em 2023 por R$ 600 mil, mas um depoimento prestado à polícia pelo contador da fazenda, Deusval de Barros Brito Filho, apontou que o negócio pertencia, na realidade, a Guimar.

Alves Filho também é ligado a uma outra empresa que teria Guimar como dono oculto, a Piloto Embalagens. A dona formal do negócio é Paula Mendes de Carvalho, que recebia Bolsa Família e não dava expediente na empresa.

Sob tantas suspeitas, em meio às amizades com poderosos, Guimar Alves da Silva é visto como um “bon vivant” que leva, ao lado do filho, um padrão de vida nababesco, com viagens internacionais e eventos com figurões de Goiás. Enquanto acumula dívidas multimilionárias, o empresário vive em uma mansão no condomínio Alphaville Flamboyant, um dos mais chiques de Goiânia.