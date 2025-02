TV Justiça abre exceção e vai transmitir julgamento da tentativa de golpe

À espera da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra os suspeitos de terem tramado um golpe de Estado, o STF já decidiu que o julgamento, ainda sem data prevista para acontecer, será transmitido pela TV Justiça.

Normalmente, o canal institucional transmite apenas sessões do plenário do Supremo, mas vai abrir uma exceção para o caso da tentativa de golpe, diante da relevância do tema.

As sessões do plenário, com a presença dos onze ministros, ocorrem todas as quartas e quintas-feiras. As de turma, às terças-feiras. São duas turmas, cada uma com cinco ministros. O presidente, Luís Roberto Barroso, só participa de julgamentos no plenário.

As sessões das turmas costumam ser transmitidas apenas no canal do STF do YouTube, com menos espectadores.

O tribunal abriu outras exceções recentemente para a transmissão de sessões nas turmas pela TV Justiça. Uma delas foi em junho do ano passado, quando foi recebida a denúncia contra acusados de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes.

A denúncia contra os acusados de envolvimento na tentativa de golpe também será julgada na Primeira Turma, que é presidida pelo ministro Alexandre de Moraes, também relator do caso. O espaço usada pelas turmas é menor que o do plenário principal do Supremo. Ainda assim, de acordo com informações do tribunal, a sessão será aberta ao público.