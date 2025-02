Lula pediu a José Múcio a lista dos militares denunciados

O presidente Lula, que recebeu a notícia da denúncia da PGR contra Bolsonaro na maior discrição, fez um pedido — já atendido — ao ministro da Defesa, José Múcio.

Lula quis saber quem são os militares denunciados por Paulo Gonet como participantes da tentativa de golpe dos crimes contra a democracia.

Ao todo, a PGR denunciou ao STF 34 pessoas, sendo Jair Bolsonaro, segundo a denúncia ,o líder da organização criminosa que atentou contra o estado democrático de direito.

Entre os militares denunciados estão: o almirante da Marinha Almir Garnier, os generais Braga Netto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e o ex-ajudante de ordens Mauro Cid.

No texto de abertura e contextualização dos crimes, Paulo Gonet escreveu:

“Aqui se relatam fatos protagonizados por um presidente da República que forma com outros personagens civis e militares organização criminosa estruturada para impedir que o resultado da vontade popular expressa nas eleições presidenciais de 2022 fosse cumprida, implicando a continuidade no poder sem o assentimento regular do sufrágio universal. A organização tinha por líderes o próprio presidente da República e o seu candidato a vice-presidente, o general Braga Netto.”