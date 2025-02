Efraim defende diálogo, mas com orçamento impositivo

Líder do União Brasil no Senado, Efraim Filho festejou a eleição do conterrâneo e amigo Hugo Motta (Republicanos-PB) para a presidência da Câmara. Também comemorou o retorno de Davi Alcolumbre (União-AP) ao comando do Senado. Em tom de brincadeira disse que será líder do amapaense nos próximos dois anos.

Em entrevista ao PlatôBR no sábado, 1, Efraim afirmou que, pelo perfil de Alcolumbre e Mota, pode haver melhora no diálogo do Congresso com os outros dois poderes. Nesse sentido, considera que pode haver aperfeiçoamento nos critérios de transparência e rastreabilidade, exigências do Supremo Tribunal Federal.