Direção do PSB diz que tirar ‘Socialista’ do nome não é tão simples

Não vai ser tão fácil para a turma do prefeito João Campos tirar o ‘Socialista’ do PSB. A atual direção do partido respondeu em nota à coluna que, para isso, é preciso ter um congresso extraordinário, que coloque o tema em discussão.

“Esse assunto não está em discussão no partido. Além disso, se um dia entrasse em discussão, só um congresso extraordinário, específico para mudança do Estatuto, poderia proceder uma alteração como esta”, disse a nota.

O atual presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, deve deixar o cargo depois de 11 anos, na convenção do partido, em maio. João Campos deverá ser ungido presidente.