Com PT e PSol, deputado de Cláudio Castro é eleito por unanimidade na Alerj

O PT e o PSol do Rio de Janeiro apoiaram a reeleição de um deputado indicado por Cláudio Castro, governador do PL de Jair Bolsonaro, para a presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Rodrigo Bacellar foi reconduzido ao cargo com unanimidade na Casa: 70 votos.

Diferentemente de 2023, o PSol agora abraçou a eleição de Bacellar, repetindo o movimento da esquerda em Brasília, que apoiou nomes de centro-direita, Hugo Motta, do Progressistas, e Davi Alcolumbre, do União Brasil, no Congresso.

Foi uma mudança de postura do PSol, mas não do PT, em relação à última eleição para presidir a Alerj. Na primeira vitória de Bacellar, há dois anos, o PSol havia ficado neutro, sem apoiar nenhum dos dois candidatos que o PL — partido de Bacellar na época — lançou. Rachado, o partido de Bolsonaro teve naquele ano, além de Bacellar, a candidatura do deputado Jair Bittencourt, que tinha o apoio de Altineu Côrtes, presidente da sigla no RJ e homem de confiança de Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL.

A neutralidade do PSol em 2023 foi importante para Bacellar vencer. Ao perceber que não se viabilizaria, Bittencourt retirou a candidatura em cima da hora e Bacellar teve 56 votos. A eleição teve 13 abstenções e uma ausência.

O PT, já em 2023, apoiou Bacellar, também para preservar presidências de comissão e assentos na Mesa Diretora da Alerj.