Flávio Bolsonaro: ‘Motta e Alcolumbre se comprometeram a pautar anistia’

O senador Flávio Bolsonaro disse em entrevista aos jornalistas Rodrigo Rangel e Guilherme Amado, do PlatôBR, neste sábado, 1, que Hugo Motta, candidato favorito à Presidência da Câmara dos Deputados, comprometeu-se com a oposição a pautar o projeto de lei que anistia os condenados pelo 8 de Janeiro, o chamado PL da Anistia. Motta, de acordo com Flávio, não irá congelar o andamento caso a proposta atinja regimentalmente os requisitos para ser pautada.