Supercopa: CBF vai distribuir R$ 18 milhões no total a Flamengo e Botafogo

A disputa da Supercopa Betano Rei 2025, entre Flamengo e Botafogo, no próximo domingo, incluirá Pix milionários da CBF aos dois clubes cariocas e mais uma bolada em dólares ao campeão.

Cada time levará R$ 6,05 milhões pela partida e o vencedor levará mais US$ 1 milhão, algo em torno de R$ 5,8 milhões. No total, portanto, a CBF vai distribuir cerca de R$ 18 milhões aos adversários, que se enfrentarão no estádio Mangueirão, em Belém.

O torneio, que vale taça, opõe os campeões brasileiros de 2024, os botafoguenses, e os vencedores da Copa do Brasil, os flamenguistas.

Na Supercopa do ano passado, entre Palmeiras e São Paulo, a confederação pagou R$ 5 milhões a cada clube e US$ 1 milhão para o campeão. Naquele jogo, o tricolor paulista venceu o rival alviverde em Belo Horizonte.