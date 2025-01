Cineasta negra pioneira na América Latina terá filmes exibidos em três capitais

Primeira cineasta negra a dirigir um longa-metragem na América Latina, Adélia Sampaio terá suas obras exibidas em uma mostra em três unidades do CCBB (Centro Cultural Banco do Brasil) em 2025.

Entre curtas, médias e longas-metragens, nove filmes dirigidos, produzidos ou roteirizados por Adélia estarão na programação, incluindo “Amor maldito” produção mais conhecida da cineasta (foto abaixo). Lançado em 1984, o filme tinha um roteiro ousado para a época, nos estertores da ditadura militar: a história gira em torno do romance proibido entre duas mulheres.

As unidades do CCBB em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo receberão a mostra, que ficará aberta por 17 dias em cada cidade, com entrada gratuita.

Além dos filmes de Adélia Sampaio, serão exibidos doze curtas-metragens de jovens cineastas negras, quatro em cada capital. A mostra também vai organizar mesas de debate com representantes do mercado audiovisual e do cinema negro.