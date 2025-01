Europol e Interpol terão agentes no Centro de Cooperação Policial da Amazônia

A Europol e a Interpol sinalizaram à Polícia Federal que querem ter agentes no Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, que será lançado pelo governo federal ainda no primeiro semestre deste ano.

Baseado em Manaus, o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPIA) contará com a participação da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Nacional de Segurança Pública e das secretarias de Segurança Pública dos nove estados da Amazônia.

O interesse da Europol e Interpol em integrar o CCPIA é para cooperar, e também receber auxílio da Polícia Federal, em investigações transnacionais ligadas ao tráfico de droga, lavagem de dinheiro e crimes ambientais.

Além de agentes da Europol e Interpol, a Polícia Federal também convidou oficiais das polícias dos países que compartilham a Amazônia, como Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela e França, devido ao seu território ultramarino, da Guiana Francesa.

Com investimentos do BNDES, a operação do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia estava prevista para começar no final de 2024, mas foi adiada para o primeiro semestre de 2025.