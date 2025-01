Zanin não autoriza entrevista na cadeia do bolsonarista Gabriel Monteiro

Cristiano Zanin não autorizou que o ex-vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (foto abaixo) dê uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, da TV Record. A decisão de Zanin saiu em 10 de dezembro.

Cabrini havia acionado o STF em setembro de 2024, depois de a 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro negar a ele autorização para a entrevista com Monteiro. O ex-vereador bolsonarista está preso desde novembro de 2022 no Complexo de Bangu sob suspeita de estupro.

Na ação ao Supremo, a defesa do jornalista alegou que, ao vetar a entrevista, a Justiça do Rio desrespeitou precedentes fixados pelo STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) número 130. A ação tratou da liberdade de imprensa e proibição a qualquer tipo de censura prévia.

Zanin, no entanto, considerou improcedente o pedido de Cabrini, que tramita em segredo de Justiça no STF.